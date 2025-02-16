NASA'nın Uzayda Kalan Astronotlarının Sağlığıyla İlgili Hiç Açıklanmayan Gerçek!

NASA'nın iki astronotu Suni Williams ve Butch Wilmore, haziran ayından beri uzaydan dönmeyi bekliyor. 8 günlük görev süreleri uzay araçlarının bozulmasıyla yaklaşık 8 ayı bulan iki astronotun Dünya'ya döneceği gün iple çekiliyor. Fakat bu sırada endişe duyulan bazı durumlar var. NASA her ne kadar astronotların sağlıklı olduğunu söylese de bilim insanları ciddi riskler olabileceğini açıkladı.

Kaynak