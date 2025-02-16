onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
NASA'nın Uzayda Kalan Astronotlarının Sağlığıyla İlgili Hiç Açıklanmayan Gerçek!

NASA'nın Uzayda Kalan Astronotlarının Sağlığıyla İlgili Hiç Açıklanmayan Gerçek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 10:28

NASA'nın iki astronotu Suni Williams ve Butch Wilmore, haziran ayından beri uzaydan dönmeyi bekliyor. 8 günlük görev süreleri uzay araçlarının bozulmasıyla yaklaşık 8 ayı bulan iki astronotun Dünya'ya döneceği gün iple çekiliyor. Fakat bu sırada endişe duyulan bazı durumlar var. NASA her ne kadar astronotların sağlıklı olduğunu söylese de bilim insanları ciddi riskler olabileceğini açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılının Haziran ayından beri uzayda mahsur kalan astronotlar hakkında endişeler büyüyor.

2024 yılının Haziran ayından beri uzayda mahsur kalan astronotlar hakkında endişeler büyüyor.

Boeing'in ürettiği Starliner aracıyla uzaya giden NASA astronotları, uzay araçlarının arıza vermesinin ardından ISS'e sığınmıştı. Uzay aracı, bir süre sonra Dünya'ya boş olarak döndü. Astronotların Dünya'ya geliş süresi aylarca ertelendi.

Astronotların son olarak planlanandan daha önce dönebilecekleri açıklanmıştı;

NASA, astronotlarının keyfinin gayet yerinde olduğunu ve astronotların sağlıklı olduklarını belirtmişti.

NASA, astronotlarının keyfinin gayet yerinde olduğunu ve astronotların sağlıklı olduklarını belirtmişti.

NTV'nin aktardığı habere göre, astronotların yaşayabileceği bazı sağlık sorunları var. Uzayda uzun süreli kalmak insan bedeni üzerinde olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. 

Yerçekiminin olmaması, başlarda eğlenceli gibi görünse de aslında yerçekimi insan vücudu için son derece önemli!

Deniz seviyesinden 400 km yukarıda yaşamak sürekli olarak "mikro yerçekimine" maruz kalmak anlamına geliyor. Bu da kemik yoğunluğunun azalmasına sebep oluyor.

Deniz seviyesinden 400 km yukarıda yaşamak sürekli olarak "mikro yerçekimine" maruz kalmak anlamına geliyor. Bu da kemik yoğunluğunun azalmasına sebep oluyor.

Astronotların kalça ve omuz bölgelerinde 'ayda' yüzde 1 ila yüzde 2 oranında kemik yoğunluğu kaybediliyor. Aynı oran, dünyadaki insanlar için ise 'yılda' yüzde 0,5 ila 1 arasında değişiyor.

ISS'de geçirilen sekiz ayın ardından astronotlar, kemik yoğunluklarının yaklaşık yüzde 12'sini kaybetmiş olabilir.

Kaçınılmaz olarak kemikler daha kırılgan bir hale geliyor.

Kaçınılmaz olarak kemikler daha kırılgan bir hale geliyor.

Kemiklerin sağlığını korumak için ise egzersiz öneriliyor. Fakat Dünya'da olduğu gibi haftanın birkaç günü, kırk dakika değil! Eğer uzayda yaşıyor ve kemik sağlığınızu korumak istiyorsanız her gün az bir saat ağırlık kaldırma egzersizleri yapmanız gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın