NASA'nın Uzayda Kalan Astronotlarının Sağlığıyla İlgili Hiç Açıklanmayan Gerçek!
NASA'nın Uzayda Kalan Astronotlarının Sağlığıyla İlgili Hiç Açıklanmayan Gerçek!
NASA'nın iki astronotu Suni Williams ve Butch Wilmore, haziran ayından beri uzaydan dönmeyi bekliyor. 8 günlük görev süreleri uzay araçlarının bozulmasıyla yaklaşık 8 ayı bulan iki astronotun Dünya'ya döneceği gün iple çekiliyor. Fakat bu sırada endişe duyulan bazı durumlar var. NASA her ne kadar astronotların sağlıklı olduğunu söylese de bilim insanları ciddi riskler olabileceğini açıkladı.
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2024 yılının Haziran ayından beri uzayda mahsur kalan astronotlar hakkında endişeler büyüyor.
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NASA, astronotlarının keyfinin gayet yerinde olduğunu ve astronotların sağlıklı olduklarını belirtmişti.
Deniz seviyesinden 400 km yukarıda yaşamak sürekli olarak "mikro yerçekimine" maruz kalmak anlamına geliyor. Bu da kemik yoğunluğunun azalmasına sebep oluyor.
Kaçınılmaz olarak kemikler daha kırılgan bir hale geliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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