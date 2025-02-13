NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarına İlk Müjde!
NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarına İlk Müjde!
NASA'nın iki astronotu 2024 yılının Haziran ayında uzaya çıkmış ve görevlerine başlamıştı. Görevlerini tamamlayan astronotlar, uzay araçlarının arızalanmasının ardından Dünya'ya dönemedi. Astronotların Dünya'ya dönüşleri tam 8 ay ertelendi. Bu süreçte astronotların sağlıklarıyla ilgili bazı endişeler doğdu. Nisan ayında dönmesi beklenen astronotlara müjde ise NASA'dan geldi.
İşte detaylar...
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NASA'nın iki astronotu, 2024 yılının Haziran ayında sekiz günlük uzay görevine gitmişti.
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Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun giderilemedi. Starliner, Dünya'ya 'insansız' gelmek zorunda kaldı.
7 aydır uzayda mahsur kalan astronotlar ABD seçimleri için oy kullandı, yeni yıla beraber girdi.
NASA, yaptığı açıklamada SpaceX'in mart sonu veya nisan başı olarak belirlenen tarihi daha erkene çekebileceğini duyurdu. Yani astronotların gelişi ilk kez geriye çekildi!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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