onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarına İlk Müjde!

NASA'nın Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarına İlk Müjde!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 10:00

NASA'nın iki astronotu 2024 yılının Haziran ayında uzaya çıkmış ve görevlerine başlamıştı. Görevlerini tamamlayan astronotlar, uzay araçlarının arızalanmasının ardından Dünya'ya dönemedi. Astronotların Dünya'ya dönüşleri tam 8 ay ertelendi. Bu süreçte astronotların sağlıklarıyla ilgili bazı endişeler doğdu. Nisan ayında dönmesi beklenen astronotlara müjde ise NASA'dan geldi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NASA'nın iki astronotu, 2024 yılının Haziran ayında sekiz günlük uzay görevine gitmişti.

NASA'nın iki astronotu, 2024 yılının Haziran ayında sekiz günlük uzay görevine gitmişti.

Uzay İstasyonu'na inişleri oldukça başarılı geçen astronotlar görevlerini tamamladı. Fakat dönüş anı geldiğinde Boeing firmasının Starliner uzay aracında bir arıza olduğu görüldü.

Astronotların Dünya'ya dönüşü, ilk arızayla beraber ertelendi.

Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun giderilemedi. Starliner, Dünya'ya 'insansız' gelmek zorunda kaldı.

Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun giderilemedi. Starliner, Dünya'ya 'insansız' gelmek zorunda kaldı.

Dünya'ya tek başına gönderilen Starliner'in yolculuğu başarılı geçti. Ancak astronotların Dünya'ya dönüşü böylece bir kez daha ertelenmiş oldu. Temmuz ayının başlarında dönmesi beklenen astronotlar fazladan 8 ay uzayda kalmış oldu.

7 aydır uzayda mahsur kalan astronotlar ABD seçimleri için oy kullandı, yeni yıla beraber girdi.

7 aydır uzayda mahsur kalan astronotlar ABD seçimleri için oy kullandı, yeni yıla beraber girdi.

Astronotların Dünya'ya gelişinin ise 2025 yılının Mart ayı sonunda veya Nisan ayı başında yapılacağı aktarılmıştı. Astronotlar, mahsur kaldıkları Uzay İstasyonu'ndan kendilerini kurtarması için SpaceX'e güveniyor.

NASA, yaptığı açıklamada SpaceX'in mart sonu veya nisan başı olarak belirlenen tarihi daha erkene çekebileceğini duyurdu. Yani astronotların gelişi ilk kez geriye çekildi!

NASA, yaptığı açıklamada SpaceX'in mart sonu veya nisan başı olarak belirlenen tarihi daha erkene çekebileceğini duyurdu. Yani astronotların gelişi ilk kez geriye çekildi!

Donald Trump, Elon Musk'tan sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak astronotların bir an önce Dünya'ya getirilmesini istemişti.

Yeni plana göre, Houston şirketi Axiom Space tarafından düzenlenen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların yer aldığı özel uçuş ertelendi. 

Bunun yerine 12 Mart'ta mahsur kalan astronotları getirmek için yeni kapsül fırlatılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın