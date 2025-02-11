onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Dünyanın Teknoloji Liderleri Elon Musk ve Sam Altman'ın Milyar Dolarlık OpenAI Atışması: "Dolandırıcı"

Dünyanın Teknoloji Liderleri Elon Musk ve Sam Altman'ın Milyar Dolarlık OpenAI Atışması: "Dolandırıcı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 10:33

Dünyanın teknoloji liderleri Elon Musk ve Sam Altman, sosyal medya hesaplarından atıştı. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grubu ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ı satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar teklif etti. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ise bu teklife X hesabından yanıt verdi. 

'Hayır, teşekkürler' diyen Sam Altman'a sinirlenen Elon Musk ise X hesabından art arda paylaşımlar yapmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grup, OpenAI'a 97,4 milyar dolarlık teklifte bulundu.

Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grup, OpenAI'a 97,4 milyar dolarlık teklifte bulundu.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grup, OpenAI'ın da bağlı olduğu kar amacı gütmeyen kuruluşu satın almak için teklifte bulundu. 97,4 milyar dolar fazla gibi görünse de aslında OpenAI'ın mevcut piyasa değerinin oldukça altında kalıyor. 

Elon Musk'ın bu teklifine OpenAI CEO'su Sam Altman'dan ne cevap geleceği merak konusu olmuşken Altman cevabını Musk'ın sahibi olduğu X'ten vermeyi tercih etti.

"Hayır, teşekkürler. Ama istersen Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz."

"Hayır, teşekkürler. Ama istersen Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz."
twitter.com

Elon Musk da Sam Altman'ın bu cevabına sessiz kalmadı: "Üçkağıtçı"

Elon Musk da Sam Altman'ın bu cevabına sessiz kalmadı: "Üçkağıtçı"
twitter.com

Elon Musk'tan Sam Altman'a dair pek çok paylaşım geldi. Musk, Scam (Sahtekar) Altman diyerek öncelikle bu videoyu paylaştı;

Başka bir paylaşımında ise Sam Altman'a güvenmediğini söyledi;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elon Musk, yukarıdaki videosunda OpenAI'ı "kar amacı gütmeyen" ve "açık kaynaklı" bir girişim olarak başlattığını açıkladı. Bu yüzden de adını "OpenAI" (Açık AI) koymuştu.

Elon Musk, yukarıdaki videosunda OpenAI'ı "kar amacı gütmeyen" ve "açık kaynaklı" bir girişim olarak başlattığını açıkladı. Bu yüzden de adını "OpenAI" (Açık AI) koymuştu.

'OpenAI'ı kar amacı gütmeyen ve açık kaynaklı bir şirket olarak başlattım. Şirkete 'açık' adını ben verdim. Şimdi ise aşırı derece kapalı ve maksimum derece kar amacı güdüyor...Sam Altman bazı noktalarda 'zengin olmayı amaçlamadığını' iddia etmişti. Fakat yanlış olan birçok şey de iddia etti...Sam Altman'a güvenmiyorum ve dünyanın en güçlü yapay zekasının güvenilir olmayan birisi tarafından kontrol edilmesini istemeyiz.'

Peki Elon Musk ve Sam Altman bu konuma nasıl geldi?

Peki Elon Musk ve Sam Altman bu konuma nasıl geldi?

OpenAI, 2015 yılında Sam Altman ve Elon Musk tarafından ortaklaşa kurulmuştu. Kar amacı gütmeyen bir şirket olarak yola çıkan OpenAI'da Musk daha sonra şirketin geleceği konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı.

OpenAI, Microsoft ile ortaklık kurarak milyarlarca dolarlık yatırım aldı.

Sam Altman'ın dünyanın en pahalı arabalarından birine bindiği anlar ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Sam Altman'ın dünyanın en pahalı arabalarından birine bindiği anlar ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Altman'ın CEO koltuğunda oturduğu OpenAI, daha büyük sermaye yatırımları alabilmek için kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünü değiştirmeyi amaçlıyor. 

Ancak Musk, bu dönüşümün OpenAI’nin kurulduğundaki misyonuyla çeliştiğini savunuyor.

2024 yılının Ağustos ayında Elon Musk, bu dönüşümün önüne geçmek için OpenAI'a dava açtı.

2024 yılının Ağustos ayında Elon Musk, bu dönüşümün önüne geçmek için OpenAI'a dava açtı.

Öyle ki Musk, OpenAI’nin kuruluşuna 45 milyon dolarlık bir bağış yapmıştı. Fakat Musk, bu bağışı şirketin kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak kalması şartıyla yaptığını iddia ediyor.

İlerleyen günlerde neler olacak, izleyip göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın