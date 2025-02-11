Dünyanın Teknoloji Liderleri Elon Musk ve Sam Altman'ın Milyar Dolarlık OpenAI Atışması: "Dolandırıcı"
Dünyanın Teknoloji Liderleri Elon Musk ve Sam Altman'ın Milyar Dolarlık OpenAI Atışması: "Dolandırıcı"
Dünyanın teknoloji liderleri Elon Musk ve Sam Altman, sosyal medya hesaplarından atıştı. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grubu ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ı satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar teklif etti. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ise bu teklife X hesabından yanıt verdi.
'Hayır, teşekkürler' diyen Sam Altman'a sinirlenen Elon Musk ise X hesabından art arda paylaşımlar yapmaya başladı.
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Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grup, OpenAI'a 97,4 milyar dolarlık teklifte bulundu.
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"Hayır, teşekkürler. Ama istersen Twitter'ı 9.74 milyar dolara satın alabiliriz."
Elon Musk da Sam Altman'ın bu cevabına sessiz kalmadı: "Üçkağıtçı"
Elon Musk'tan Sam Altman'a dair pek çok paylaşım geldi. Musk, Scam (Sahtekar) Altman diyerek öncelikle bu videoyu paylaştı;
Başka bir paylaşımında ise Sam Altman'a güvenmediğini söyledi;
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Elon Musk, yukarıdaki videosunda OpenAI'ı "kar amacı gütmeyen" ve "açık kaynaklı" bir girişim olarak başlattığını açıkladı. Bu yüzden de adını "OpenAI" (Açık AI) koymuştu.
Peki Elon Musk ve Sam Altman bu konuma nasıl geldi?
Sam Altman'ın dünyanın en pahalı arabalarından birine bindiği anlar ise sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
2024 yılının Ağustos ayında Elon Musk, bu dönüşümün önüne geçmek için OpenAI'a dava açtı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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