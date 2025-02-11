Dünyanın Teknoloji Liderleri Elon Musk ve Sam Altman'ın Milyar Dolarlık OpenAI Atışması: "Dolandırıcı"

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın liderliğindeki bir yatırımcı grup, OpenAI'ın da bağlı olduğu kar amacı gütmeyen kuruluşu satın almak için teklifte bulundu. 97,4 milyar dolar fazla gibi görünse de aslında OpenAI'ın mevcut piyasa değerinin oldukça altında kalıyor.

Elon Musk'ın bu teklifine OpenAI CEO'su Sam Altman'dan ne cevap geleceği merak konusu olmuşken Altman cevabını Musk'ın sahibi olduğu X'ten vermeyi tercih etti.