Saniyede 229 Bin Lira Vergi Ödedik! Vergi Uzmanından Yorum Yapmamızı Zorlaştıracak Hesaplama
Saniyede 229 Bin Lira Vergi Ödedik! Vergi Uzmanından Yorum Yapmamızı Zorlaştıracak Hesaplama
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 2024 yılı verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 11 ayda ödenen vergilerin saniyesini, dakikasını ve saatini hesapladı.
Toplamda 11 ayda 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendiğini söyleyen Bingöl, “Yetmedi, yediremedik” sözleriyle tepki gösterdi.
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Merkez Yönetim Bütçesi verileri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre merkezi yönetim bütçesi geçen ay 16 milyar 646 milyon lira açık verdi. 2024’ün ilk 11 ayında ise bu açık 1 trilyon 276 milyar 953 milyon liraya ulaştı.
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, söz konusu verileri derledi. Bingöl, vatandaşın saniyede, dakikada ve saatte ödediği vergiyi hesapladı.
Saniyede 228 bin 609 TL vergi ödedik!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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