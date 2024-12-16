Saniyede 229 Bin Lira Vergi Ödedik! Vergi Uzmanından Yorum Yapmamızı Zorlaştıracak Hesaplama

Vergi uzmanı Bingöl, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Yılın ilk on bir ayında;

-Dakikada 13,7 milyon₺

-Saatte 822 milyon₺

-Günde 19,7 milyar₺

-Ayda 599,7 milyar₺

-Toplamda on bir ayda 6 trilyon 597 milyar lira VERGİ ödedik ama yine de yetmedi, yetiremedik. İlk on bir aylık açık 1 trilyon 276 milyar lira oldu!'