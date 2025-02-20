AK Parti Kabinesinde Hangi İsimler Değişecek? Yapay Zeka Olası Senaryoları Tek Tek Açıkladı
AK Parti Kabinesinde Hangi İsimler Değişecek? Yapay Zeka Olası Senaryoları Tek Tek Açıkladı
AK Parti, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek büyük kongreye hazırlanıyor. Sık sık değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK listesinde ciddi değişim yapması bekleniyor. Kulislerde cuma günü kabine değişikliğinin yapılacağı konuşulurken hangi isimlerin değişeceği, kabineye gelecek yeni isimlerin kim olacağı merakla bekleniyor.
En az 3 bakan ve üzerinde değişim olması bekleniyor. İsimlere dair belirsizlik sürerken, bu sorunun yanıtını yapay zekada aradık. Yapay zeka, son yaşanan gelişmeleri de ele alarak isim isim tahminlerde bulundu ve olası senaryoları açıkladı. İşte yapay zekaya (ChatGPT) göre AK Parti'nin yeni kabinesi.
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AK Parti, 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. Kongreyle birlikte yönetim kadrolarında önemli değişim bekleniyor.
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“Cuma gecesi Resmi Gazete’ye dikkat. Değişim Cuma günü gelebilir.”
Söz konusu iddiaları buradan izleyebilirsiniz 👇
Son günlerin gündemi olan AK Parti'de kabine değişimini biz de yapay zekaya sorduk.
1. Muhtemel Kabine Değişiklikleri ve Sebepleri:
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2. Ekonomi Yönetimi
3. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
5. Milli Eğitim Bakanlığı
6. Parti İçinden Kabineye Kaydırılacak İsimler
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7. AK Parti Kabinesine Hangi Yeni İsimler Gelebilir?
8. Bürokrasi ve Danışman Kadrosundan Kabineye Girebilecek İsimler
9. Dış Politikaya Yönelik Yeni İsimler
10. Ekonomi Yönetimine Yeni İsimler Gelebilir mi?
11. AK Parti Gençleşme Hamlesi Yaparsa Kimler Gelebilir?
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12. Kimler Gider, Kimler Kalır?
ChatGPT'nin AK Parti'nin söz konusu kabine değişikliğine dair senaryoları ve tahminleri böyleydi. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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