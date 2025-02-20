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AK Parti Kabinesinde Hangi İsimler Değişecek? Yapay Zeka Olası Senaryoları Tek Tek Açıkladı

AK Parti Kabinesinde Hangi İsimler Değişecek? Yapay Zeka Olası Senaryoları Tek Tek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 12:59

AK Parti, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek büyük kongreye hazırlanıyor. Sık sık değişim sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK listesinde ciddi değişim yapması bekleniyor. Kulislerde cuma günü kabine değişikliğinin yapılacağı konuşulurken hangi isimlerin değişeceği, kabineye gelecek yeni isimlerin kim olacağı merakla bekleniyor.

En az 3 bakan ve üzerinde değişim olması bekleniyor. İsimlere dair belirsizlik sürerken, bu sorunun yanıtını yapay zekada aradık. Yapay zeka, son yaşanan gelişmeleri de ele alarak isim isim tahminlerde bulundu ve olası senaryoları açıkladı. İşte yapay zekaya (ChatGPT) göre AK Parti'nin yeni kabinesi.

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AK Parti, 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. Kongreyle birlikte yönetim kadrolarında önemli değişim bekleniyor.

AK Parti, 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye hazırlanıyor. Kongreyle birlikte yönetim kadrolarında önemli değişim bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık değişim sinyali veriyor. Erdoğan’dan kabine değişimine dair son sinyal Asya turu dönüşünde geldi. “AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik.'

“Cuma gecesi Resmi Gazete’ye dikkat. Değişim Cuma günü gelebilir.”

“Cuma gecesi Resmi Gazete’ye dikkat. Değişim Cuma günü gelebilir.”

Bu iddiaların sahibi TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan. Sözcan, Cuma gününe dikkat çekerek, “Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir” dedi. 

Sözcan’ın paylaştığı kulis bilgilere göre en az 3 ve üzerinde değişiklik olacak.

Söz konusu iddiaları buradan izleyebilirsiniz 👇

Son günlerin gündemi olan AK Parti'de kabine değişimini biz de yapay zekaya sorduk.

Son günlerin gündemi olan AK Parti'de kabine değişimini biz de yapay zekaya sorduk.

ChatGPT, son yaşanan gelişmeleri ele alarak bakanlık bakanlık, isim isim olası senaryoları ve tahminleri sundu 👇

1. Muhtemel Kabine Değişiklikleri ve Sebepleri:

1. Muhtemel Kabine Değişiklikleri ve Sebepleri:

AK Parti’nin kabine değişikliği yapması yönündeki beklentiler, 2024 yerel seçimlerinde alınan sonuçlar, ekonomik sıkıntılar, toplumsal tepkiler ve parti içi dengeler gibi birçok faktöre dayanıyor. Erdoğan, genellikle kritik seçimler veya kongreler öncesinde kabinede değişiklik yaparak hem kamuoyuna mesaj vermeyi hem de parti içinde denge sağlamayı tercih ediyor.

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2. Ekonomi Yönetimi

2. Ekonomi Yönetimi

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için değişiklik ihtimali düşük olsa da ekonomi yönetimine yeni isimlerin eklenmesi gündeme gelebilir.

  • Merkez Bankası ve BDDK gibi ekonomiyle ilgili kurumlarda yeni atamalar yapılabilir.

  • Şimşek’in istifa ihtimali düşük, çünkü Erdoğan uluslararası piyasalara “rasyonel politikalara devam” mesajı vermek istiyor. Ancak, kabinede onun politikalarına uyum sağlamayan bazı isimler değişebilir.

3. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı

3. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı

  • Görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.  Ancak emniyet teşkilatındaki operasyonlar ve partinin bazı isimleriyle yaşadığı gerilim nedeniyle bu pozisyonda değişiklik yapma ihtimalini doğurabilir.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yargı reformları ve bazı tartışmalı kararlar nedeniyle değişme ihtimali var.

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  • Yeni yılda yapılan asgari ücret ve emekli maaş zamları toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu tartışmalar ve tepkiler nedeniyle Vedat Işıkhan'ın değişme ihtimali yüksek olabilir. 

  • Yerine gelecek ismin 2028 seçimlerine kadar ekonomi politikalarıyla uyumlu sosyal güvenlik reformuna adım atması istenebilir.

5. Milli Eğitim Bakanlığı

5. Milli Eğitim Bakanlığı
  • Müfredat değişiklikleri ve milli eğitim kapsamında alınan yeni kararlar nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dönem dönem tartışmaların odağında yer alan isim. Ancak, Erdoğan eğitim politikasında radikal bir değişim istemediği sürece kalabilir.

6. Parti İçinden Kabineye Kaydırılacak İsimler

6. Parti İçinden Kabineye Kaydırılacak İsimler

  • AK Parti içinde uzun süredir dışarıda olan bazı eski isimler geri dönebilir. Örneğin, Süleyman Soylu veya Berat Albayrak gibi isimlerin kabineye gelmesi düşük ihtimal. Ancak bu isimlerin perde arkasında konuşulduğu tahmin ediliyor. 

  • Yerel seçimlerde başarısız olan bazı belediye başkanları kabineye alınabilir.

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7. AK Parti Kabinesine Hangi Yeni İsimler Gelebilir?

7. AK Parti Kabinesine Hangi Yeni İsimler Gelebilir?

Efkan Ala (AK Parti Genel Başkan Vekili)

  • Erdoğan’a yakın ve güvenilir bir isim.

  • Daha önce İçişleri Bakanlığı yaptı, bürokrasi tecrübesi güçlü.

  • İçişleri veya Adalet Bakanlığı’na gelebilir.

Yusuf Tekin yerine Mahmut Özer dönebilir mi?

  • Milli Eğitim Bakanı Tekin’in eğitim politikaları eleştiriliyor.

  • Özer, teknik ve akademik altyapısı olan bir isimdi, Erdoğan’ın bazı konularda daha teknik isimlere yönelme ihtimali var.

8. Bürokrasi ve Danışman Kadrosundan Kabineye Girebilecek İsimler

8. Bürokrasi ve Danışman Kadrosundan Kabineye Girebilecek İsimler

İbrahim Kalın (MİT Başkanı, Eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü)

  • Şu anda MİT Başkanı, ancak Erdoğan’ın çok güvendiği bir isim.

  • Eğer kabineye alınırsa Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı gibi kritik bir göreve gelebilir. Ancak MİT’te kalma ihtimali de yüksek.

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

  • Ekonomi yönetiminde daha fazla söz sahibi olabilir.

  • Şimşek ile uyumlu bir şekilde çalıştığı için Hazine ve Maliye’de daha aktif bir rol alabilir veya ekonomiyle ilgili yeni bir bakanlık kurulabilir.

Mustafa Varank (Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Şu an Bursa Milletvekili)

  • AK Parti’nin teknokrat kadrosundan gelen bir isim.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönebilir ya da farklı bir göreve kaydırılabilir.

9. Dış Politikaya Yönelik Yeni İsimler

9. Dış Politikaya Yönelik Yeni İsimler

Hakan Fidan Dışişleri’nde kalır mı?

  • Şu an Erdoğan’ın güvenini kazanmış durumda.

  • İstihbarat geçmişi olan bir ismin yerine daha siyasi bir figür atanabilir mi, bu tartışmalı.

  • Eğer değişirse, yerine Ömer Çelik, İbrahim Kalın veya Volkan Bozkır gibi isimler gelebilir.

Mevlüt Çavuşoğlu geri döner mi?

  • Dışişleri’nden ayrıldı ama partide hâlâ etkin.

  • Yeniden kabineye girmesi sürpriz olmaz.

10. Ekonomi Yönetimine Yeni İsimler Gelebilir mi?

10. Ekonomi Yönetimine Yeni İsimler Gelebilir mi?

Nureddin Nebati geri döner mi?

  • Pek olası değil, çünkü uluslararası piyasalarda güven kaybına neden olmuştu.

  • Ancak ekonomi yönetiminde daha siyasi ve popülist bir çizgi güçlendirilmek istenirse, yeniden değerlendirilebilir.

Lütfi Elvan geri dönebilir mi?

  • Ekonomi yönetimine daha ılımlı bir isim eklenmek istenirse düşünülebilir.

  • Ancak Erdoğan ile geçmişte bazı görüş ayrılıkları yaşadığı için düşük ihtimal.

11. AK Parti Gençleşme Hamlesi Yaparsa Kimler Gelebilir?

11. AK Parti Gençleşme Hamlesi Yaparsa Kimler Gelebilir?

Eğer Erdoğan, kabinede gençleşme ve “yeni yüzler” politikasını izlerse, şu isimler öne çıkabilir:

• Ahmet Büyükgümüş (Gençlik Kolları Eski Başkanı, Milletvekili)

AK Parti içinde gençlik politikalarına yön vermesi için düşünülebilir.

• Yasin Aktay (Akademisyen, Erdoğan’a yakın isim)

Özellikle kültür politikaları veya stratejik iletişim alanında bir bakanlık kurulursa düşünülebilir.

• Selçuk Bayraktar

Baykar'ın sahibi Selçuk Bayraktar, Erdoğan’ın damadı olduğu için siyasi bir role gelmesi tartışmalı olabilir.

Ancak savunma sanayii ile ilgili özel bir danışmanlık rolü verilebilir.

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12. Kimler Gider, Kimler Kalır?

12. Kimler Gider, Kimler Kalır?

Gidişi Muhtemel Bakanlar:

  • Yılmaz Tunç (Adalet Bakanı)

  • Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

  • Mahinur Özdemir Göktaş (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)

  • Yusuf Tekin (Eğitim Bakanı)

Kalması Beklenen Bakanlar:

ChatGPT'nin AK Parti'nin söz konusu kabine değişikliğine dair senaryoları ve tahminleri böyleydi. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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