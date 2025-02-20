AK Parti Kabinesinde Hangi İsimler Değişecek? Yapay Zeka Olası Senaryoları Tek Tek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık değişim sinyali veriyor. Erdoğan’dan kabine değişimine dair son sinyal Asya turu dönüşünde geldi. “AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik.'