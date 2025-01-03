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Cem Küçük Bakanlar Kurulu'nda Yaşanabilecek Değişimleri Anlattı

Cem Küçük Bakanlar Kurulu'nda Yaşanabilecek Değişimleri Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2025 - 17:33 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 17:53

Bakanlar Kurulu'nda bir süredir revize bekleniyor. Her Resmi Gazete'ye değişim ihtimali ile baksak da şu ana dek böyle bir durum yaşanmadı. Hükümeye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük de bugün konuya dair açıklamalar yaptı. Cem Küçük değişim yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca 'beklenen' ama 'gelmeyecek' isimleri de söyledi. 

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Son dönemde kabinede değişiklikler bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda bazı bakanlarla ilgili artan kulis iddiaları sonrası beklentiler de artmıştı.

Son dönemde kabinede değişiklikler bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda bazı bakanlarla ilgili artan kulis iddiaları sonrası beklentiler de artmıştı.

Cem Küçük, bugün yazarı olduğu tgtr.com.tr'ye açıklamalar yaptı. Küçük, "Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Yaşar Güler ve Murat Kurum değişmeyecek" dedi.

Cem Küçük, bugün yazarı olduğu tgtr.com.tr'ye açıklamalar yaptı. Küçük, "Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Yaşar Güler ve Murat Kurum değişmeyecek" dedi.

Cem Küçük, "Diğer bakanlar arasında 2 bakan da değişebilir bir bakan da değişebilir ve ya hiçbiri değişmeyebilir" diyerek Erdoğan'ın 1.5 yıllık performans değerlendirmesi yapacağını söyledi.

Cem Küçük, "Diğer bakanlar arasında 2 bakan da değişebilir bir bakan da değişebilir ve ya hiçbiri değişmeyebilir" diyerek Erdoğan'ın 1.5 yıllık performans değerlendirmesi yapacağını söyledi.

Berat Albayrak'la ilgili sosyal medyadaki iddialara da değinen Cem Küçük, ""Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği ve Dışişleri Bakanı olacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtiliyor. Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı değil, herhangi bir bakanlığa atanması durumunun bile sürpriz olacağı ifade ediliyor." dedi.

Berat Albayrak'la ilgili sosyal medyadaki iddialara da değinen Cem Küçük, ""Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği ve Dışişleri Bakanı olacağı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtiliyor. Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı değil, herhangi bir bakanlığa atanması durumunun bile sürpriz olacağı ifade ediliyor." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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