Cem Küçük Bakanlar Kurulu'nda Yaşanabilecek Değişimleri Anlattı

Bakanlar Kurulu'nda bir süredir revize bekleniyor. Her Resmi Gazete'ye değişim ihtimali ile baksak da şu ana dek böyle bir durum yaşanmadı. Hükümeye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük de bugün konuya dair açıklamalar yaptı. Cem Küçük değişim yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca 'beklenen' ama 'gelmeyecek' isimleri de söyledi.

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