AFAD Duyurdu! Antalya 4.5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı: Vatandaşlar Depremi Şiddetli Şekilde Hissetti
AFAD Duyurdu! Antalya 4.5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı: Vatandaşlar Depremi Şiddetli Şekilde Hissetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem özellikle Alanya’da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
AFAD, bir olumsuzluk yaşanmadığına dair bir açıklama yaptı.
Vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini sosyal medyadan paylaştı:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
asla 4.5 gibi değildi, şiddetli bi kasırga oluyor sandım camlar üzerime düşecek gibiydi
geçmiş olsun
Geçmiş olsun Antalya ve Çevre iller
geçmiş olsun Antalya inşallah herkes iyidir