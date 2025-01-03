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AFAD Duyurdu! Antalya 4.5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı: Vatandaşlar Depremi Şiddetli Şekilde Hissetti

AFAD Duyurdu! Antalya 4.5 Büyüklüğünde Depremle Sallandı: Vatandaşlar Depremi Şiddetli Şekilde Hissetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 17:03

AFAD, Antalya’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini paylaştı.

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Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
twitter.com

Deprem özellikle Alanya’da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

Deprem özellikle Alanya’da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

AFAD, bir olumsuzluk yaşanmadığına dair bir açıklama yaptı.

AFAD, bir olumsuzluk yaşanmadığına dair bir açıklama yaptı.
twitter.com

'Akdeniz, Antalya Alanya açıklarında (0,5 km) saat 16.51’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.'

Vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini sosyal medyadan paylaştı:

Vatandaşlar depremi şiddetli hissettiklerini sosyal medyadan paylaştı:
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ŞULE UÇAN

asla 4.5 gibi değildi, şiddetli bi kasırga oluyor sandım camlar üzerime düşecek gibiydi

ellie.queen

geçmiş olsun

Serhat Yildirim

Geçmiş olsun Antalya ve Çevre iller

ellie.queen

geçmiş olsun Antalya inşallah herkes iyidir