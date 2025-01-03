Narin Güran Davasında İki Önemli Gelişme: İmam Diyanet'ten İhraç Edildi, Nevzat’ın Tutukluluğuna İtiraz Geldi!
Narin Güran Davasında İki Önemli Gelişme: İmam Diyanet'ten İhraç Edildi, Nevzat’ın Tutukluluğuna İtiraz Geldi!
Ağustos ayından bu yana Türkiye’nin gündeminde yer alan Narin Gran cinayetinin soruşturmasında iki önemli gelişme yaşandı.
Narin Güran davasında suç delillerini gizlemek suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.
Öte yandan Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili olarak defalarca ifadesine başvurulan ve gözaltına alınarak sorgulanan Tavşantepe Köyü imamı R.K., iddiaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen ve kamuoyunun vicdanını derinden sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin dava sonuçlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
Avukat Ataş, dilekçesinde "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması" nedeniyle tahliyesini istedi.
Soruşturmada bir önemli gelişmede köyde yaşandı. Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak defalarca ifadesine başvurulan ve gözaltına alınıp sorgulanan Tavşantepe Köyü imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın