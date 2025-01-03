Veliler Dikkat! Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Veliler Dikkat! Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Aralık 2024 enflasyon verisiyle özel okul fiyatlarına yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.
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Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor.
Yasaya göre özel okulların eğitim ücretlerini bir önceki yılın ücretine ortalama üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla belirleniyor.
Bugün 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 58,51 olarak açıklanırken, ortalama ÜFE ise yüzde 41,10 olarak açıklandı.
Bu veriler üzerinden hesaplandığında özel okullara yapılacak tavan zam oranı yüzde 54,80 oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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