onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Veliler Dikkat! Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu

Veliler Dikkat! Özel Okul Fiyatlarına Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.01.2025 - 15:41 Son Güncelleme: 03.01.2025 - 15:47

Bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından birçok zam oranıyla birlikte özel okul fiyatlarına yapılabilecek tavan zam oranları da belli oldu. Yıllık ÜFE - TÜFE Ortalaması kadar zam yapabilen özel okulların oranları netleşti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Aralık 2024 enflasyon verisiyle özel okul fiyatlarına yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Aralık 2024 enflasyon verisiyle özel okul fiyatlarına yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor.

Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor.

Yasaya göre özel okulların eğitim ücretlerini bir önceki yılın ücretine ortalama üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla belirleniyor.

Yasaya göre özel okulların eğitim ücretlerini bir önceki yılın ücretine ortalama üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) toplamının 2'ye bölünmesi, artı yüzde 5 artışla belirleniyor.

Bugün 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 58,51 olarak açıklanırken, ortalama ÜFE ise yüzde 41,10 olarak açıklandı.

Bugün 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 58,51 olarak açıklanırken, ortalama ÜFE ise yüzde 41,10 olarak açıklandı.

Bu veriler üzerinden hesaplandığında özel okullara yapılacak tavan zam oranı yüzde 54,80 oldu.

Bu veriler üzerinden hesaplandığında özel okullara yapılacak tavan zam oranı yüzde 54,80 oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın