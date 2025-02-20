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Mahfi Eğilmez Türkiye’de Sorunların Neden Çözülemediğini Tek Cümleyle Özetledi

Mahfi Eğilmez Türkiye’de Sorunların Neden Çözülemediğini Tek Cümleyle Özetledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 16:15

Son günlerde alınan hukuki kararlar yargıya olan güvenin derinden sorgulanmasına neden oluyor. Muhalif isimlerin açıklamalarının ardından gözaltı kararları art arda gelirken yaşananlara bir yorum da iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi. 

X hesabından paylaşım yapan Eğilmez, sorunların çözülememe nedenini tek bir cümleyle anlattı. Kullanıcılar Eğilmez’in paylaşımına destek yorumları yaptı.

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Son günlerde gündemin bir numaralı konusu hükümete eleştirilerde bulunan ve ardından ifadeye çağrılan TÜSİAD başkanları.

Son günlerde gündemin bir numaralı konusu hükümete eleştirilerde bulunan ve ardından ifadeye çağrılan TÜSİAD başkanları.

Geçen günlerde gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu’nda kurum başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın konuşmaları gündem olmuştu. İki isim Gezi Parkı soruşturmalarından, belediye başkanlarına başlatılan soruşturmalara kadar pek çok yargı kararını eleştirmişti. Dün (19 Şubat Çarşamba) ifadeye çağrılan Turan ve Aras, yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmışlardı.

Orhan Turan ve Ömer Aras'ın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

Son dönemde yargı kararları, eleştirilerin ardından gelen gözaltı kararları toplumun geniş kesimi tarafından eleştiriliyor. Bir eleştiri de iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi.

Son dönemde yargı kararları, eleştirilerin ardından gelen gözaltı kararları toplumun geniş kesimi tarafından eleştiriliyor. Bir eleştiri de iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi.

X hesabından paylaşım yapan Eğilmez, sorunların çözülememe nedenini tek cümleyle özetledi.

"Israrla tekrarlıyoruz."

"Israrla tekrarlıyoruz."
twitter.com

Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

'Sorunları çözemememizin hatta tam tersine giderek çoğaltmamızın nedeni düşünce ve ifade özgürlüğüne kapıyı kapatmış olmamız, eleştirileri düşmanlık gibi görmemiz ve hatalarımızı kabul edip düzeltmeye çalışmak yerine ısrarla tekrarlıyor olmamızdır.'

Eğilmez'in paylaşımına destek yorumları yağdı 👇

Eğilmez'in paylaşımına destek yorumları yağdı 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Cindirella Man

Sorun yoksa sorun vardır diye düşünen bir zihniyetin sorun varsa sorun yoktur mantığıyla hareket etmesine şaşırmamak lazım

Bozkurt

Dolar 10 TL olacak diyenleri de böyle topluyordu bağımsız ve tarafsız yargımız.