Mahfi Eğilmez Türkiye’de Sorunların Neden Çözülemediğini Tek Cümleyle Özetledi
Mahfi Eğilmez Türkiye’de Sorunların Neden Çözülemediğini Tek Cümleyle Özetledi
Son günlerde alınan hukuki kararlar yargıya olan güvenin derinden sorgulanmasına neden oluyor. Muhalif isimlerin açıklamalarının ardından gözaltı kararları art arda gelirken yaşananlara bir yorum da iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi.
X hesabından paylaşım yapan Eğilmez, sorunların çözülememe nedenini tek bir cümleyle anlattı. Kullanıcılar Eğilmez’in paylaşımına destek yorumları yaptı.
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Son günlerde gündemin bir numaralı konusu hükümete eleştirilerde bulunan ve ardından ifadeye çağrılan TÜSİAD başkanları.
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Son dönemde yargı kararları, eleştirilerin ardından gelen gözaltı kararları toplumun geniş kesimi tarafından eleştiriliyor. Bir eleştiri de iktisatçı Mahfi Eğilmez’den geldi.
"Israrla tekrarlıyoruz."
Eğilmez'in paylaşımına destek yorumları yağdı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sorun yoksa sorun vardır diye düşünen bir zihniyetin sorun varsa sorun yoktur mantığıyla hareket etmesine şaşırmamak lazım
Dolar 10 TL olacak diyenleri de böyle topluyordu bağımsız ve tarafsız yargımız.