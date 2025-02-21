2001 Ekonomik Krizini Başlatan Tarihi Kavga: Ahmet Necdet Sezer Bülent Ecevit'e Anayasa Kitapçığı Fırlattı

MGK toplantısı başladı ve Sezer, herkese “Hoş geldiniz” dedikten sonra Bülent Ecevit’e dönerek koridordaki sözlerine karşılık verdi:

'Sayın Ecevit; bankalarla ilgili benim Devlet Denetleme Kurulunu devreye sokmama tepki gösteriyorsunuz. Siz, basına 'Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Burada yapılan nedir? Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz.'

Sezer ses tonunu biraz daha yükseltti ve 'Bu yoksul halkın bankalarda 12 milyar doları gitti. Bugün hala kamu bankalarında yolsuzluklar oluyor. DDK devreye girdi diye niye rahatsız oluyorsunuz?' diye sordu.