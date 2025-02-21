2001 Ekonomik Krizini Başlatan Tarihi Kavga: Ahmet Necdet Sezer Bülent Ecevit'e Anayasa Kitapçığı Fırlattı

21 Şubat 2001'de Türkiye, ekonomik krizle karşı karşıya geldi. Yıllardır yaşanan ekonomik ve siyasi sıkıntılar büyük bir krizi doğurdu. Krizi tetikleyen en büyük olay, 19 Şubat 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatması oldu. Bu kavga, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasal krizlerinden biriydi hiç şüphesiz.
23 yıl önce krizi alevlendiren, tarihe geçen bu kavgayı yeniden hatırlayalım.
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2001 ekonomik kriz Türkiye’nin ekonomik ve siyasi iklimi değiştiren kriz olarak tarihe geçti. Bu krizi alevlendiren çok önemli bir olay vardı: Anayasa kitapçığının fırlatılması.
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Ecevit'ten Sezer'e gerilimi başlatan sözler: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan elinizi çekin."
Koridorlarda Ecevit’e yanıt vermeyen Sezer, halbuki cevabını toplantı salonuna saklamıştı: “Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz.”
Başbakan Yardımcısı “O Anayasa’yı biz de görelim” deyince Sezer, elindeki Anayasa kitapçığını Ecevit’e doğru fırlattı.
Anayasa kitapçığının fırlatılması üzerine Başbakan Ecevit, toplantıyı terk etti. Kameraların karşısına geçen Ecevit’in açıklamasını tüm Türkiye, ekrana kilitlenmiş şekilde izledi 👇
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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 16 sene sonra Sözcü gazetesinde yaşanan bu tarihi kavgayla ilgili ilk kez konuşmuştu.
Bu kavganın ardından Türkiye, 2001 ekonomik kriziyle karşı karşıya kalmıştı. 2001 ekonomik krizi, Türkiye'de ağır bir ekonomik tablo ortaya çıkardı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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