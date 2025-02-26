Tam 10 Yıl Geçti: Mavi-Siyah Rengiyle Dünya Çapında Kafa Karışıklığı Yaratan Elbisenin Sırrı Neydi?
Tam 10 Yıl Geçti: Mavi-Siyah Rengiyle Dünya Çapında Kafa Karışıklığı Yaratan Elbisenin Sırrı Neydi?
Bundan tam 10 yıl önce, bir arkadaşınız size 'bu elbise sence hangi renk?' diye sorup bir elbise fotoğrafı göstermiş olabilir. Siz de 'mavi-siyah' cevabını vermiş olabilirsiniz. Bazı insanların ise o elbiseyi 'beyaz-sarı' renklerde gördüğünü öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşamış olabilirsiniz. Evet, tüm dünyayı rengiyle ikiye bölen o meşhur elbisenin paylaşılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti!
Mavi-siyah ya da beyaz-altın sarısı elbise 26 Şubat 2015 tarihinde paylaşılmıştı.
Peki bu elbisenin sırrı neydi? Eğer hala merak ediyorsanız, buyurun anlatalım.
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Tarihler 26 Şubat 2015'i gösteriyordu.
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Gizemli elbise ülkemizde de 'capslere' konu olmaya başladı. Malum, bundan 10 sene öncesinden bahsediyoruz!
Neyse ki elbisenin sahibinin başka bir fotoğraf paylaşmasıyla gizem çözüldü.
Peki bu meşhur mavi-siyah elbisenin gizemi neydi?
Kamera ve ışık ayarlarının sonucu etkilediğinden de bahsetmek gerek.
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Elbisenin farklı açılardan, farklı arka planda çekilmiş fotoğraflarında ise kafamız karışmıyor.
Siz siz olun, beyninize fazla güvenmeyin.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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