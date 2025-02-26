Tam 10 Yıl Geçti: Mavi-Siyah Rengiyle Dünya Çapında Kafa Karışıklığı Yaratan Elbisenin Sırrı Neydi?

Dünya çapında viral olacağını henüz bilmediğimiz bu elbise, bir Tumblr kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcı, “Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz” demişti.

Paylaşımı yapan kişinin yardım çığlıkları tüm dünyadan duyuldu. Herkes elbisenin ne renk olduğunu tartışmaya başladı. Mavi-siyah mı yoksa altın sarısı-beyaz mı?