Donald Trump'ın Elon Musk'ın Ayaklarını Öptüğü Viral Video Fena Tat Kaçırdı: Bakanlık Binasında Yayınlanmış
Donald Trump'ın Elon Musk'ın Ayaklarını Öptüğü Viral Video Fena Tat Kaçırdı: Bakanlık Binasında Yayınlanmış
ABD seçimlerinin ardından başkan koltuğuna geçen Donald Trump'ın en büyük destekçisi teknoloji lideri Elon Musk oldu. Musk, seçim dönemindeki çalışmalarının ardından hükümetin danışmanı olarak yeni bir göreve atandı. Son zamanlarda sık sık yan yana gördüğümüz Trump ve Musk ikilisi hakkında skandal bir video yayıldı.
Trump'ın Musk'ın ayaklarına mesaj yapıp öptüğü 'sahte' video ilk olarak Bakanlık binasında yayınlandı. İzinsiz yayınlanan video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Videonun üzerine ise büyük harflerle bir mesaj bırakılmıştı.
Kaynak: Independent
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Kasım ayında ABD yeni başkanını seçmek için sandık başındaydı.
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Trump'ın en güvendiği isimlerden olan Musk, danışmanlık görevine getirildi.
Son olarak Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü bir video viral oldu.
Videonun üzerine "GERÇEK KRAL ÇOK YAŞA" yazılmıştı.
İşte o anlar...
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"Kral" göndermesi ise Trump'ın kendisine "kral" demesine gönderme yapıyor olabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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