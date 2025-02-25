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Donald Trump'ın Elon Musk'ın Ayaklarını Öptüğü Viral Video Fena Tat Kaçırdı: Bakanlık Binasında Yayınlanmış

Donald Trump'ın Elon Musk'ın Ayaklarını Öptüğü Viral Video Fena Tat Kaçırdı: Bakanlık Binasında Yayınlanmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 11:59

ABD seçimlerinin ardından başkan koltuğuna geçen Donald Trump'ın en büyük destekçisi teknoloji lideri Elon Musk oldu. Musk, seçim dönemindeki çalışmalarının ardından hükümetin danışmanı olarak yeni bir göreve atandı. Son zamanlarda sık sık yan yana gördüğümüz Trump ve Musk ikilisi hakkında skandal bir video yayıldı. 

Trump'ın Musk'ın ayaklarına mesaj yapıp öptüğü 'sahte' video ilk olarak Bakanlık binasında yayınlandı. İzinsiz yayınlanan video, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Videonun üzerine ise büyük harflerle bir mesaj bırakılmıştı.

Kaynak: Independent

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Kasım ayında ABD yeni başkanını seçmek için sandık başındaydı.

Kasım ayında ABD yeni başkanını seçmek için sandık başındaydı.

Donald Trump, Kamala Harris'e karşı girdiği seçimi kazandı ve ikinci kez ABD Başkanı olmaya hak kazandı. Seçim süreci, Trump için oldukça hareketli geçmişti. Bu süreçte kendisinin en büyük yardımcısı ise teknoloji lideri Elon Musk oldu. 

Elon Musk, seçim sürecinde aktif bir rol aldı, neredeyse her mitingde sahnedeydi. Trump döneminde yapacakları icraatleri tek tek açıkladı.

Trump'ın en güvendiği isimlerden olan Musk, danışmanlık görevine getirildi.

Trump'ın en güvendiği isimlerden olan Musk, danışmanlık görevine getirildi.

Hükümette önemli bir göreve getirilen Musk, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle yemin töreninde verdiği selamla akıllara Hitler'i getiren Musk, o gün bugündür gündemden düşmedi. 

Trump ve Musk'ın yakın ilişkisi, sosyal medyada zaman zaman alay konusu oldu. Bu konuda yapay zekanın de işin içine girdiği görseller oluşturuldu.

Son olarak Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü bir video viral oldu.

Son olarak Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü bir video viral oldu.

Viral video ilk olarak Pazartesi günü ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı (HUD) merkezindeki ekranlarda izinsiz olarak yayınlandı. Pazartesi günü, federal çalışanların evden çalışmaya son veren kararın ardından ofise döndükleri ilk gündü.

19 saniyelik video, 5 dakika boyunca tekrar tekrar Bakanlığın ekranlarında yayınlandı.

Videonun üzerine "GERÇEK KRAL ÇOK YAŞA" yazılmıştı.

Videonun üzerine "GERÇEK KRAL ÇOK YAŞA" yazılmıştı.

Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte videoda, Trump'ın Musk'ın ayaklarını öptüğü, masaj yaptığı görüldü. Sahte video, Bakanlık binasına düzenlenen siber saldırının ardından yayınlandı. Henüz videoyu kimin oluşturduğu, siber saldırıyı kimin yaptığı ise gizemini koruyor.

İşte o anlar...

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"Kral" göndermesi ise Trump'ın kendisine "kral" demesine gönderme yapıyor olabilir.

"Kral" göndermesi ise Trump'ın kendisine "kral" demesine gönderme yapıyor olabilir.

Trump, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'daki bir paylaşımında kendisine 'kral' dedi. Siber saldırıyı düzenleyenlerin ise Elon Musk'ın destekçilerinden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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