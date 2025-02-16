4 Farklı Kadından 13 Çocuğu Bulunan Elon Musk'ın Pek Bilinmeyen Aile Anatomisi
4 Farklı Kadından 13 Çocuğu Bulunan Elon Musk'ın Pek Bilinmeyen Aile Anatomisi
Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından dünyanın önde gelen isimlerinden biri oldu. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın 13. çocuğunun da dünyaya geldiği iddia edildi. ABD’li yazar Ashley St. Clair, yaptığı açıklamada bir çocuk dünyaya getirdiğini ve babasının Elon Musk olduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından 4 farklı kadından 13 çocuğu olan Elon Musk'ın aile anatomisi de merak konusu oldu!
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ABD seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın ve dünyanın önde gelen isimlerinden birisi Elon Musk oldu.
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Elon Musk'ın bugüne kadar doğruladığı 12 çocuğu bulunuyor. İddialara göre 13. çocuğu da geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.
Tarihler 2002'yi gösterdiğinde Elon Musk ilk çocuğu Nevada'yı kucağına aldı.
Çocuğunun vefatından pek söz etmeyen Elon Musk, "İlk oğlum kollarımda vefat etti. Onun kalp atışını hissetmiştim." diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.
İkizlerden biri olan Vivian ise 2022 yılında transseksüel olduğunu açıkladı.
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İkizlerin doğumundan beş yıl sonra Musk ve Wilson çifti Kai, Saxon ve Damian adını verdikleri üçüz oğullarını kucaklarına aldı.
2010 yılında Musk, oyuncu Talulah Riley ile evlendi. Çiftin oldukça çalkantılı bir ilişkisi oldu.
Grimes ve Musk'ın ilişkisi ise 2018 yılında başladı. Ünlü çift 2020 yılında "X Æ A-Xii" ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.
Farklı isimler bulmayı seven çift, son olarak üçüncü çocuklarına "Techno Mechanicus" ismini verdi.
2021 yılının Kasım ayında ise Musk ve Shivon Zilis çifti "Strider ve Azure" adını verdikleri ikiz çocuklarını kucaklarına aldı.
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Elon Musk'ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair ise ABD'li bir yazar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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