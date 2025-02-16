4 Farklı Kadından 13 Çocuğu Bulunan Elon Musk'ın Pek Bilinmeyen Aile Anatomisi

Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından dünyanın önde gelen isimlerinden biri oldu. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın 13. çocuğunun da dünyaya geldiği iddia edildi. ABD’li yazar Ashley St. Clair, yaptığı açıklamada bir çocuk dünyaya getirdiğini ve babasının Elon Musk olduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından 4 farklı kadından 13 çocuğu olan Elon Musk'ın aile anatomisi de merak konusu oldu!