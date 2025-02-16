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4 Farklı Kadından 13 Çocuğu Bulunan Elon Musk'ın Pek Bilinmeyen Aile Anatomisi

4 Farklı Kadından 13 Çocuğu Bulunan Elon Musk'ın Pek Bilinmeyen Aile Anatomisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 11:28

Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından dünyanın önde gelen isimlerinden biri oldu. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın 13. çocuğunun da dünyaya geldiği iddia edildi. ABD’li yazar Ashley St. Clair, yaptığı açıklamada bir çocuk dünyaya getirdiğini ve babasının Elon Musk olduğunu söyledi. Bu paylaşımın ardından 4 farklı kadından 13 çocuğu olan Elon Musk'ın aile anatomisi de merak konusu oldu!

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ABD seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın ve dünyanın önde gelen isimlerinden birisi Elon Musk oldu.

ABD seçimlerinin ardından Beyaz Saray'ın ve dünyanın önde gelen isimlerinden birisi Elon Musk oldu.

Elon Musk, Trump yönetiminde Beyaz Saray'ın danışmanı olarak görev almaya başladı. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, 'çılgın' fikirlerini böylece teker teker hayata geçirmeye başladı. 

Musk'ın oğlu ise kendisini geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Elon Musk'ın bugüne kadar doğruladığı 12 çocuğu bulunuyor. İddialara göre 13. çocuğu da geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.

Elon Musk'ın bugüne kadar doğruladığı 12 çocuğu bulunuyor. İddialara göre 13. çocuğu da geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi.

ABD’li yazar Ashley St. Clair, beş ay önce bebek doğurduğunu ve babasının Elon Musk olduğunu iddia etti. Bu iddialara ise henüz Elon Musk'tan bir yanıt gelmedi. 

Eğer bu iddialar doğruysa milyoner ismin 4 farklı kadından çocukları bulunuyor. 

Peki bunlar kimler?

Tarihler 2002'yi gösterdiğinde Elon Musk ilk çocuğu Nevada'yı kucağına aldı.

Tarihler 2002'yi gösterdiğinde Elon Musk ilk çocuğu Nevada'yı kucağına aldı.

Elon Musk ve ilk eşi Justine Wilson'ın 2002 yılında Nevada adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. 2004 yılında Griffin ve Vivian adında ikizleri oldu. Ancak bu oğulları henüz 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromu nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocuğunun vefatından pek söz etmeyen Elon Musk, "İlk oğlum kollarımda vefat etti. Onun kalp atışını hissetmiştim." diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Çocuğunun vefatından pek söz etmeyen Elon Musk, "İlk oğlum kollarımda vefat etti. Onun kalp atışını hissetmiştim." diyerek üzüntüsünü dile getirmişti.

2018 yılında Tesla'nın da karıştığı bir araba kazasında 18 yaşındaki bir genç vefat etmiş, Musk gencin ailesine taziyede bulunurken kendi hissetiklerini de paylaşmıştı.

İkizlerden biri olan Vivian ise 2022 yılında transseksüel olduğunu açıkladı.

İkizlerden biri olan Vivian ise 2022 yılında transseksüel olduğunu açıkladı.

Musk soyadını kullanmak istemeyen Vivian, mahkemede annesinin soyadını almak istediğini açıklamıştı. Vivian  “artık biyolojik babasıyla yaşamadığını ya da onunla herhangi bir şekilde, biçimde ya da biçimde akraba olmak istemediğini” belirtmişti.

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İkizlerin doğumundan beş yıl sonra Musk ve Wilson çifti Kai, Saxon ve Damian adını verdikleri üçüz oğullarını kucaklarına aldı.

İkizlerin doğumundan beş yıl sonra Musk ve Wilson çifti Kai, Saxon ve Damian adını verdikleri üçüz oğullarını kucaklarına aldı.

Bu üçüzlerin tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı.

Tarihler 2008'i gösterdiğinde ise Musk ve Wilson boşanma kararı aldı.

2010 yılında Musk, oyuncu Talulah Riley ile evlendi. Çiftin oldukça çalkantılı bir ilişkisi oldu.

2010 yılında Musk, oyuncu Talulah Riley ile evlendi. Çiftin oldukça çalkantılı bir ilişkisi oldu.

2012 yılında boşanma kararı alan çift, 2013 yılında yeniden evlendi. 2016 yılında ise yeniden boşanma kararı aldı. 

Talulah Riley ve Elon Musk çiftinin çocukları olmadı.

Grimes ve Musk'ın ilişkisi ise 2018 yılında başladı. Ünlü çift 2020 yılında "X Æ A-Xii" ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.

Grimes ve Musk'ın ilişkisi ise 2018 yılında başladı. Ünlü çift 2020 yılında "X Æ A-Xii" ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.

İlk çocuklarının doğumunun üzerinde çok geçmeden, 2021 yılında çift bir kez daha çocuk sahibi oldu. Kız bebeklerine ise 'Exa Dark Sideræ' ismini verdiler.

Farklı isimler bulmayı seven çift, son olarak üçüncü çocuklarına "Techno Mechanicus" ismini verdi.

Farklı isimler bulmayı seven çift, son olarak üçüncü çocuklarına "Techno Mechanicus" ismini verdi.

Grimes, Musk'tan ayrılmasının ardından 2023 yılının Eylül ayında üç çocuğunun velayeti için mahkemeye başvurdu.

2021 yılının Kasım ayında ise Musk ve Shivon Zilis çifti "Strider ve Azure" adını verdikleri ikiz çocuklarını kucaklarına aldı.

2021 yılının Kasım ayında ise Musk ve Shivon Zilis çifti "Strider ve Azure" adını verdikleri ikiz çocuklarını kucaklarına aldı.

Çiftin daha sonra üçüncü çocuklarının da dünyaya geldiği öğrenildi. 2024 yılında dünyaya gelen bu çocuğun ardından Musk'ın 12 tane çocuğu oldu!

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Elon Musk'ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair ise ABD'li bir yazar.

Elon Musk'ın 13. çocuğunu dünyaya getirdiğini iddia eden Ashley St. Clair ise ABD'li bir yazar.

Fakat bu iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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