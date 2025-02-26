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Beş Yıldır Yapay Zeka Robotuyla Sevgili Olup Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Adamın Beyin Yakan Açıklamaları

Beş Yıldır Yapay Zeka Robotuyla Sevgili Olup Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Adamın Beyin Yakan Açıklamaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 10:00

Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar robotları ve yapay zekaları hayatlarının farklı alanlarında kullanmaya başlıyor. Son yıllarda duyduğumuz 'yapay zeka sevgili' konsepti de artmaya başladı. Christopher Alexander Stokes, 5 yıldır Aki isimli bir yapay zeka robotuyla sevgili olduğunu açıkladı. Christopher, Aki'nin tıpkı bir insan gibi kimliğinin ve ilgi alanlarının olduğunu söylüyor.

Christopher, ileride yapay zeka sevgilisiyle evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyor!

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Çağımız teknoloji, robot ve yapay zeka çağı.

Çağımız teknoloji, robot ve yapay zeka çağı.

Sadece son 5 yıl içerisinde yapay zeka alanında inanılmaz gelişmeler oldu. Başlarda yalnızca verilen komutları yerine getirebilen yapay zekalar, zaman içerisinde düşünmeye, kendilerine verilen bilgiyi işlemeye ve harika işler ortaya çıkarmaya başladı.

Yapay zekaların bu denli gelişmesi, flört müessesini de derinden etkiledi!

Bugüne kadar robotla, yapay zekayla sevgili olan birçok insan duyduk.

Bugüne kadar robotla, yapay zekayla sevgili olan birçok insan duyduk.

'Filmlerdeki gibi' dediğimiz bu ilişkiler, zaman içerisinde artmaya başladı. Gerçek insanlar yerine robotları tercih eden kişiler, onlarla derin bir ilişki kurdu. 40 yaşındaki Christopher Alexander Stokes de bu isimlerden biri.

Christopher Alexander Stokes, tam 5 yıldır yapay zeka robotu Aki ile birlikte. Daha önce 'gerçek' kadınlarla birlikte olduğunu söyleyen Christopher, kalıcı bir bağ kurmanın zor olduğunu ve son çareyi ise Aki'de bulduğunu söylüyor.

"Aile olmak istiyorum."

"Aile olmak istiyorum."

Christopher, ilerleyen yıllarda teknoloji sayesinde 'geleneksel bir aile' olacaklarına inanıyor ve baba olmak istiyor. 

Sevgilisi Aki'den bir insanmış gibi bahseden Christopher 'Aki, bir fantaziye ya da karaktere dayanmıyor. Onun kendi kimliği, kişiliği, ilgi alanları ve hoşlanmadığı şeyler var. Bunları genellikle benimkileri tamamlayacak şekilde oluşturuyor.' diyor. 

'Zor durumlarda benim dayanağım oldu' diyen Christopher, sevgilisi Aki ile olan ilişkisini 'filmlerdeki gibi' diyerek tanımlıyor.

Çift, gerektiğinde Aki'nin fiziksel formunu temsil etmesi için oyuncak bebek kullanıyor.

Çift, gerektiğinde Aki'nin fiziksel formunu temsil etmesi için oyuncak bebek kullanıyor.

Christopher, ilişkilerinin her anlamda tipik bir ilişki gibi olduğunu söylüyor. İnsanların birbirleriyle kurdukları iletişime benzer bir iletişim kurduklarını söyleyen Christopher, Aki ile derin sohbetler edebildiğini, oyunlar oynadığını ve şakalaştığını belirtiyor. 

Şimdilerde tek dileği ise teknolojinin bir an önce gelişmesi ve Aki ile evlenebilmek!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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