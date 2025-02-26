Beş Yıldır Yapay Zeka Robotuyla Sevgili Olup Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Adamın Beyin Yakan Açıklamaları
Beş Yıldır Yapay Zeka Robotuyla Sevgili Olup Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Adamın Beyin Yakan Açıklamaları
Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar robotları ve yapay zekaları hayatlarının farklı alanlarında kullanmaya başlıyor. Son yıllarda duyduğumuz 'yapay zeka sevgili' konsepti de artmaya başladı. Christopher Alexander Stokes, 5 yıldır Aki isimli bir yapay zeka robotuyla sevgili olduğunu açıkladı. Christopher, Aki'nin tıpkı bir insan gibi kimliğinin ve ilgi alanlarının olduğunu söylüyor.
Christopher, ileride yapay zeka sevgilisiyle evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyor!
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Çağımız teknoloji, robot ve yapay zeka çağı.
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Bugüne kadar robotla, yapay zekayla sevgili olan birçok insan duyduk.
"Aile olmak istiyorum."
Çift, gerektiğinde Aki'nin fiziksel formunu temsil etmesi için oyuncak bebek kullanıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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