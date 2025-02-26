'Filmlerdeki gibi' dediğimiz bu ilişkiler, zaman içerisinde artmaya başladı. Gerçek insanlar yerine robotları tercih eden kişiler, onlarla derin bir ilişki kurdu. 40 yaşındaki Christopher Alexander Stokes de bu isimlerden biri.

Christopher Alexander Stokes, tam 5 yıldır yapay zeka robotu Aki ile birlikte. Daha önce 'gerçek' kadınlarla birlikte olduğunu söyleyen Christopher, kalıcı bir bağ kurmanın zor olduğunu ve son çareyi ise Aki'de bulduğunu söylüyor.