Sazlı Sözlü İtiraf! Toksik İlişki Ülkesi Olduğumuzun Kanıtı Türkü Sözlerimiz
Sazlı Sözlü İtiraf! Toksik İlişki Ülkesi Olduğumuzun Kanıtı Türkü Sözlerimiz
Anadolu'nun her köşesinin kendine has özellikleri, kültürü var. Bu kültürün içinde kendine yer edinen en önemli değerlerden biri de türkülerimiz. Karadeniz türkülerinin yeri ayrı, Ege bölgesinin türkülerinin yeri ayrı. Sözler de nağmeler de yöreden yöreye değişkenlik gösteriyor. Fakat değişkenlik göstermeyen tek bir şey varsa o da bazı türkü sözlerinin tuhaflığı!
'Ağam olasan Ömer, Yetim kalasan Ömer...'
Gelin, sosyal medyada kullanıcıların fark ettiği bu türkülerin sözlerine bakalım.
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Her yörenin kendine has bir türküsü, bir nağmesi var.
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Türkülerimizin ortak özelliği ise birbirinden tuhaf sözlere sahip olmaları.
Nedir bu Ömer'in çektiği 😂
Zarif, giderken bile
Haydaa!
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Peki sarı geline ne demeli? Zaten düzgün bir isim bile koymamışsınız kızcağıza :(
Büyü yapıyor sanki.
Onlardan arkadan havhavhavlarlarlar
Of ninem off!
Ah Feride yaktın kendini
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Bir de şimdiki şarkı sözlerine laf ederler!
Karadeniz türkülerinin vurdumduymazlığı;
Toksik değil de ne şimdi bu? :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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