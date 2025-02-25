Sazlı Sözlü İtiraf! Toksik İlişki Ülkesi Olduğumuzun Kanıtı Türkü Sözlerimiz

Anadolu'nun her köşesinin kendine has özellikleri, kültürü var. Bu kültürün içinde kendine yer edinen en önemli değerlerden biri de türkülerimiz. Karadeniz türkülerinin yeri ayrı, Ege bölgesinin türkülerinin yeri ayrı. Sözler de nağmeler de yöreden yöreye değişkenlik gösteriyor. Fakat değişkenlik göstermeyen tek bir şey varsa o da bazı türkü sözlerinin tuhaflığı!

'Ağam olasan Ömer, Yetim kalasan Ömer...'

Gelin, sosyal medyada kullanıcıların fark ettiği bu türkülerin sözlerine bakalım.