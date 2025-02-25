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Sazlı Sözlü İtiraf! Toksik İlişki Ülkesi Olduğumuzun Kanıtı Türkü Sözlerimiz

Sazlı Sözlü İtiraf! Toksik İlişki Ülkesi Olduğumuzun Kanıtı Türkü Sözlerimiz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 13:57

Anadolu'nun her köşesinin kendine has özellikleri, kültürü var. Bu kültürün içinde kendine yer edinen en önemli değerlerden biri de türkülerimiz. Karadeniz türkülerinin yeri ayrı, Ege bölgesinin türkülerinin yeri ayrı. Sözler de nağmeler de yöreden yöreye değişkenlik gösteriyor. Fakat değişkenlik göstermeyen tek bir şey varsa o da bazı türkü sözlerinin tuhaflığı!

'Ağam olasan Ömer, Yetim kalasan Ömer...'

Gelin, sosyal medyada kullanıcıların fark ettiği bu türkülerin sözlerine bakalım.

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Her yörenin kendine has bir türküsü, bir nağmesi var.

Her yörenin kendine has bir türküsü, bir nağmesi var.

Dinlediğiniz zaman tüylerinizi diken diken eden türküler de var, enerjinizi yerine getiren türküler de. Özellikle Karadeniz türküleri tam da bu söylediklerimizin birer örneği. Bir türküde horon tepmeye kalkar bir türküde gözyaşlarınıza engel olamazsınız.

Türkülerimizin ortak özelliği ise birbirinden tuhaf sözlere sahip olmaları.

Türkülerimizin ortak özelliği ise birbirinden tuhaf sözlere sahip olmaları.
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Nedir bu Ömer'in çektiği 😂

Nedir bu Ömer'in çektiği 😂
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Zarif, giderken bile

Zarif, giderken bile
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Haydaa!

Haydaa!
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Peki sarı geline ne demeli? Zaten düzgün bir isim bile koymamışsınız kızcağıza :(

Peki sarı geline ne demeli? Zaten düzgün bir isim bile koymamışsınız kızcağıza :(
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Büyü yapıyor sanki.

Büyü yapıyor sanki.
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Onlardan arkadan havhavhavlarlarlar

Onlardan arkadan havhavhavlarlarlar
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Of ninem off!

Of ninem off!
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Ah Feride yaktın kendini

Ah Feride yaktın kendini
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Bir de şimdiki şarkı sözlerine laf ederler!

Bir de şimdiki şarkı sözlerine laf ederler!
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Karadeniz türkülerinin vurdumduymazlığı;

Karadeniz türkülerinin vurdumduymazlığı;
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Toksik değil de ne şimdi bu? :)

Toksik değil de ne şimdi bu? :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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