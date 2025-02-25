Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kötü bir gün mü geçiriyorsunuz? Merak etmeyin, sizden daha sinir bozucu bir gün geçirenler var. Birazdan göreceğiniz görsellerin ardından yaşadıklarınıza şükredeceğinize eminiz. 'Bu kadar da olmaz!' diyeceğiniz şanssız olaylara tanıklık etmeye hazır mısınız?
Cevabınız evet ise başlıyoruz.
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"Yeni hediye bisikletim çalındı."
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"Gecenin ikisinde tuzla buz olan aynamız"
"Koca bir tabak dolusu cacık yaptığım nane paketinin dibinde hala canlı bir şekilde duran bu kurdu buldum."
Beşinci boyuta açılan o kapı...
"Klavyenin güneş ışığına maruz kalmaktan eriyeceğini düşünmemiştim."
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"Yeni ev aldığım binada, normal bir yağmur sonrası."
"Yanlışlıkla parfüm şişemi düşürdüm."
"En sevdiğim şapkamı makinede yıkamışım"
"29 yaşında alerji testi yaptırdım."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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