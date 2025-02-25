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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 12:35

Kötü bir gün mü geçiriyorsunuz? Merak etmeyin, sizden daha sinir bozucu bir gün geçirenler var. Birazdan göreceğiniz görsellerin ardından yaşadıklarınıza şükredeceğinize eminiz. 'Bu kadar da olmaz!' diyeceğiniz şanssız olaylara tanıklık etmeye hazır mısınız?

Cevabınız evet ise başlıyoruz.

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"Yeni hediye bisikletim çalındı."

"Yeni hediye bisikletim çalındı."

Bisikletin çalındığını kanıtlamak için daha iyi bir yol olamazdı :( En azından kilidini bırakmışlar!

"Gecenin ikisinde tuzla buz olan aynamız"

"Gecenin ikisinde tuzla buz olan aynamız"

En azından banyoda birisi varken düşmemiş. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım.

"Koca bir tabak dolusu cacık yaptığım nane paketinin dibinde hala canlı bir şekilde duran bu kurdu buldum."

"Koca bir tabak dolusu cacık yaptığım nane paketinin dibinde hala canlı bir şekilde duran bu kurdu buldum."

Evet, tahmin edebileceğiniz gibi orijinalinde 'cacık' yerine 'tzatziki' denmişti. Fakat bunu kabul edemeyiz!

Beşinci boyuta açılan o kapı...

Beşinci boyuta açılan o kapı...

Ne kadar deterjan koyduğunu merak etmeyen var mı? Muhtemelen bir erkek eli değmiş bu makineye.

"Klavyenin güneş ışığına maruz kalmaktan eriyeceğini düşünmemiştim."

"Klavyenin güneş ışığına maruz kalmaktan eriyeceğini düşünmemiştim."

Bugün çalışmak istemiyorsanız bahaneniz hazır: Klavyem güneşten eridi, bu da kanıtı. Yalnız dikkat edin de kullandığınız bilgisayar olsun :)

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"Yeni ev aldığım binada, normal bir yağmur sonrası."

"Yeni ev aldığım binada, normal bir yağmur sonrası."

Doğallığından bir şey kaybetmemiş işte, ne güzel! Şaka bir yana, bina yapımında malzemeden çalmak sadece bize özgü değilmiş demek ki.

"Yanlışlıkla parfüm şişemi düşürdüm."

"Yanlışlıkla parfüm şişemi düşürdüm."

Parfüme mi üzülelim, görsele mi? En iyisi işimiz gücümüz yokmuş gibi ikisine de üzülelim.

"En sevdiğim şapkamı makinede yıkamışım"

"En sevdiğim şapkamı makinede yıkamışım"

Aksesuar gibi kullanmaya ne dersin? Rica ediyoruz biraz da olayların iyi tarafından bakmaya çalışın. Bu hayat geçmez böyle.

"29 yaşında alerji testi yaptırdım."

"29 yaşında alerji testi yaptırdım."

Bir şeyleri bilmeden daha rahat bir hayat sürmüyor muydun? Cahillik, mutluluktur :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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