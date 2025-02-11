Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kabul edelim bazı insanlar şanssız olmak için doğmuşlar. Öyle ki çöle düşseler kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler! Eğer siz de şanssız bir gününüzden geçiyorsanız birazdan göreceğiniz görseller rahatlamanızı sağlayabilir. 'Bu kadar da olmaz!' diyeceğiniz bahtsız anlara hazır mısınız?
Hadi başlayalım!
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"Kulaklığımın tekini markette düşürdüm ve bir çocuk bilerek onu ezdi. Annesi ise 'o daha çocuk' diyerek pişkin pişkin savundu!"
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"Dışarı çıkmadan önce çöpü çıkarmayı unutmuştum. Bir geldim ki ne göreyim!"
"Ben de aynı sitede yaşıyorum ve gördüğüm şeye bakın."
"Oğlumun futbol albümündeki denk gelişe bakın"
"Otobanda giderken arabama bu şey çarptı. Ucuz kurtuldum!"
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"Ekmeğimin içindeki mikroplastikler"
Bulutları şekillere benzetmeye devam mı? :)
Gitti binlerce lira!
"Canımın çok çok çok istediği o reçelin sonuncusunu markette buldum. Daha arabama binmeden olana bakın!"
"Başıma gelen talihsiz olaydan sonra kendimi neşelendirmek için muffin yapmak istemiştim."
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Ve son olarak: Sipariş ettiğim...
Bana gelen 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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