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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 11:12

Kabul edelim bazı insanlar şanssız olmak için doğmuşlar. Öyle ki çöle düşseler kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler! Eğer siz de şanssız bir gününüzden geçiyorsanız birazdan göreceğiniz görseller rahatlamanızı sağlayabilir. 'Bu kadar da olmaz!' diyeceğiniz bahtsız anlara hazır mısınız?

Hadi başlayalım!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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