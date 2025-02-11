Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Kabul edelim bazı insanlar şanssız olmak için doğmuşlar. Öyle ki çöle düşseler kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler! Eğer siz de şanssız bir gününüzden geçiyorsanız birazdan göreceğiniz görseller rahatlamanızı sağlayabilir. 'Bu kadar da olmaz!' diyeceğiniz bahtsız anlara hazır mısınız?

Hadi başlayalım!

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