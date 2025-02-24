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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 16:38

Birbirinden farklı güzellikler barındıran dünyamız aslında basit bir haritadan çok daha fazlasını hak ediyor. Doğal güzellikleri, kıtaları, ülke ve şehirleri, ayrıca insanla ilgili birçok nüfus bilgisini farklı haritalar üzerinden öğrenebiliyoruz. Ayrıca görsel olarak edindiğimiz bilgiler çok daha uzun süre bizimle kalıyor. Peki bugün de hayata bakış açınızı değiştirebilecek haritaları incelemeye var mısınız?

Hazırsanız başlıyoruz!

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Roma İmparatorluğu'nun topoğrafik haritası

1. Roma İmparatorluğu'nun topoğrafik haritası

2. Afrika'nın görmüş olduğunuz iki bölgesinde yaklaşık olarak aynı nüfuslar varmış!

2. Afrika'nın görmüş olduğunuz iki bölgesinde yaklaşık olarak aynı nüfuslar varmış!

3. Sadece yurtiçi uçuşların gösterildiği bir harita

3. Sadece yurtiçi uçuşların gösterildiği bir harita

4. Harry Potter kitabında bahsi geçen ülkeler

4. Harry Potter kitabında bahsi geçen ülkeler

5. M.Ö. 2500'den bu yana savaşların yaşandığı bölgeler

5. M.Ö. 2500'den bu yana savaşların yaşandığı bölgeler
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6. Çince öğrenmeden önce bir kez daha düşünün.

6. Çince öğrenmeden önce bir kez daha düşünün.

7. 1800'lü yıllara tarihlenen Çinlilerin dünya haritası

7. 1800'lü yıllara tarihlenen Çinlilerin dünya haritası

8. Hollanda'nın inşa ettiği yerler olmasaydı, Hollanda böyle görünecekti!

8. Hollanda'nın inşa ettiği yerler olmasaydı, Hollanda böyle görünecekti!

9. Dünyadaki en uzun tren rotası

9. Dünyadaki en uzun tren rotası

10. Gençlerin hayattan memnuniyet oranlarını gösteren bir harita

10. Gençlerin hayattan memnuniyet oranlarını gösteren bir harita

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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