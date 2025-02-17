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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 20:01

İçinde yaşadığımız Dünya'ya hep aynı haritalardan incelemekten sıkılmadınız mı? Aslında ülkelerin, şehirlerin, nehirlerin ve nüfusların oldukça ilgi çekici haritaları çıkartılabilir. Her hafta derlediğimiz birbirinden ilginç haritalarda sizi de etkileyecek detaylar olduğuna inanıyoruz!

Dünya'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız?

Kaynak

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1. Bizans İmparatorluğu'nun sınırları

1. Bizans İmparatorluğu'nun sınırları

2. Avrupa ülkelerinin ortalama bayrak rengi

2. Avrupa ülkelerinin ortalama bayrak rengi

3. Roma paralarının bulunduğu yerler

3. Roma paralarının bulunduğu yerler

4. Flamingolara ev sahipliği yapan bölgeler

4. Flamingolara ev sahipliği yapan bölgeler

5. Ünlü isimlerin gözünden dünya haritası

5. Ünlü isimlerin gözünden dünya haritası
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6. Bütün yollar gerçekten Roma'ya mı çıkar?

6. Bütün yollar gerçekten Roma'ya mı çıkar?

7. İtalya'nın makarna haritası

7. İtalya'nın makarna haritası

8. Voyageurs Milli Parkı'nda sürü halinde bulunan kurtlara takip cihazı takılmış.

8. Voyageurs Milli Parkı'nda sürü halinde bulunan kurtlara takip cihazı takılmış.

Kurt sürülerinin birbirlerinin yaşam alanlarına asla girmedikleri görülmüş!

9. Afrika'nın gerçek boyutları içerisine hangi ülkeler sığar?

9. Afrika'nın gerçek boyutları içerisine hangi ülkeler sığar?

10. "Sabun" kelimesinin yolculuğu

10. "Sabun" kelimesinin yolculuğu

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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