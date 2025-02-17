İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İçinde yaşadığımız Dünya'ya hep aynı haritalardan incelemekten sıkılmadınız mı? Aslında ülkelerin, şehirlerin, nehirlerin ve nüfusların oldukça ilgi çekici haritaları çıkartılabilir. Her hafta derlediğimiz birbirinden ilginç haritalarda sizi de etkileyecek detaylar olduğuna inanıyoruz!
Dünya'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız?
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1. Bizans İmparatorluğu'nun sınırları
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2. Avrupa ülkelerinin ortalama bayrak rengi
3. Roma paralarının bulunduğu yerler
4. Flamingolara ev sahipliği yapan bölgeler
5. Ünlü isimlerin gözünden dünya haritası
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6. Bütün yollar gerçekten Roma'ya mı çıkar?
7. İtalya'nın makarna haritası
8. Voyageurs Milli Parkı'nda sürü halinde bulunan kurtlara takip cihazı takılmış.
9. Afrika'nın gerçek boyutları içerisine hangi ülkeler sığar?
10. "Sabun" kelimesinin yolculuğu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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