İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İçerisinde yaşadığımız dünyanın keşfedilecek bir çok yanı var. Fakat gerek okullarda gerek günlük hayatımızda dünyaya yalnızca alışık olduğumuz bir harita üzerinden bakıyoruz. Oysa bakış açımızı değiştirdiğimizde farklı detayları da ortaya çıkardığımızı fark edebiliriz!
Hazırsanız, dünyaya bakış açınızı değiştirecek birbirinden farklı haritalarımıza beraber göz atalım.
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1. ABD'deki İtalyan kökenli kişilerin nüfus yoğunluğu;
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2. "Çay" kelimesi dünyada nasıl yayıldı?
3. Haritadaki kırmızı alanda, mavi alanlardan çok daha fazla kişi yaşıyormuş!
4. Rusya'nın topoğrafya haritası
5. Sırasıyla dünyanın yüzde 50'sinin, yüzde 90'ının ve yüzde 99'unun yaşadığı yerler
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6. 2024 yılı doğurganlık oranları
7. Moğol İmparatorluğu'nun tahmini sınırları
8. Başkentlerin logoları
9. "Ben" kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılığı
10. Ukrayna'yı haritada göstermeleri istenen Amerikalıların yaptığı işaretlemeler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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