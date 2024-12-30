İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Dünya'ya farklı bir gözle bakmak istemez miydiniz? Milyarlarca kişinin yaşadığı dünyamızı inceleyebileceğimiz türlü türlü haritalar çizilebilir aslında. Örneğin bir ülkenin tüketmeyi en çok sevdiği yağın üzerinden bile bir harita çıkartabilirsiniz :) Gelin, görünce dünyanızın değişeceği haritalara yakından bakalım!
Dünya turumuz başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ülkelerin İngilizce yeterliliklerini gösteren bir harita
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ülkelerin ulusal kuşları!
3. Ülkelerin en çok ziyaret edilen şehirleri, aynı zamanda başkentleri mi?
4. Kırmızı yerler Amerikan İngilizcesini, mavi yerler ise İngiliz İngilizcesini öğretiyor
5. Asya ülkelerindeki en popüler sporlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mısır'ın nüfus haritası
7. 'Noel' kelimesinin diğer dillerdeki karşılığı
8. 1491'de Avrupa'da domates ve patates tüketimi haritası :)
9. Bayraklarında kırmızı olan ülkeler
10. Sarı ülkeler tereyağını, yeşil ülkeler ise zeytinyağını tercih ediyormuş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın