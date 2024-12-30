onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 18:26

Dünya'ya farklı bir gözle bakmak istemez miydiniz? Milyarlarca kişinin yaşadığı dünyamızı inceleyebileceğimiz türlü türlü haritalar çizilebilir aslında. Örneğin bir ülkenin tüketmeyi en çok sevdiği yağın üzerinden bile bir harita çıkartabilirsiniz :) Gelin, görünce dünyanızın değişeceği haritalara yakından bakalım!

Dünya turumuz başlıyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ülkelerin İngilizce yeterliliklerini gösteren bir harita

1. Ülkelerin İngilizce yeterliliklerini gösteren bir harita

Türkiye'nin rengi olan turuncu: Düşük

2. Ülkelerin ulusal kuşları!

2. Ülkelerin ulusal kuşları!

3. Ülkelerin en çok ziyaret edilen şehirleri, aynı zamanda başkentleri mi?

3. Ülkelerin en çok ziyaret edilen şehirleri, aynı zamanda başkentleri mi?

Mavi: Evet

Kırmızı: Hayır

4. Kırmızı yerler Amerikan İngilizcesini, mavi yerler ise İngiliz İngilizcesini öğretiyor

4. Kırmızı yerler Amerikan İngilizcesini, mavi yerler ise İngiliz İngilizcesini öğretiyor

5. Asya ülkelerindeki en popüler sporlar

5. Asya ülkelerindeki en popüler sporlar
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mısır'ın nüfus haritası

6. Mısır'ın nüfus haritası

7. 'Noel' kelimesinin diğer dillerdeki karşılığı

7. 'Noel' kelimesinin diğer dillerdeki karşılığı

8. 1491'de Avrupa'da domates ve patates tüketimi haritası :)

8. 1491'de Avrupa'da domates ve patates tüketimi haritası :)

9. Bayraklarında kırmızı olan ülkeler

9. Bayraklarında kırmızı olan ülkeler

10. Sarı ülkeler tereyağını, yeşil ülkeler ise zeytinyağını tercih ediyormuş!

10. Sarı ülkeler tereyağını, yeşil ülkeler ise zeytinyağını tercih ediyormuş!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın