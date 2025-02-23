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Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.02.2025 - 13:10

Geldik haftanın en tatlı anına! Karla geçirdiğimiz bir hafta boyunca yemekleri de mizahlarına alet ederek güldüren pek çok kişi vardı. Yeri geldi karla kaplı ağaçlar brokoliye benzetildi yeri geldi karın üzerine en sevilenler ismi yazıldı. Yani çay :) Bu hafta da bizleri mizaha doyuran pek çok yemekli tweet vardı.

Dilerseniz gelin, haftalık yemek turumuzu başlatalım.

Midenizi kaldırabilecek bir görüntüyle başlıyoruz :(

Midenizi kaldırabilecek bir görüntüyle başlıyoruz :(
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Exini unutamayanlara çare bulduk.

Exini unutamayanlara çare bulduk.
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Haftanın en komiği seçildi. Evet tarafımızdan :)

Haftanın en komiği seçildi. Evet tarafımızdan :)
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Çabuk annenden özür dile

Çabuk annenden özür dile
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Tebrik ederiz tüm ekibi!

Tebrik ederiz tüm ekibi!
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Bir de o damla çikolata gibiysen vay haline.

Bir de o damla çikolata gibiysen vay haline.
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Anlayanlar anlamayanlara anlatsın

Anlayanlar anlamayanlara anlatsın
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Çayla aramızdaki ilişki şurada bir yerde.

Çayla aramızdaki ilişki şurada bir yerde.
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Erkek eli değmiş gibi maalesef

Erkek eli değmiş gibi maalesef
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Şurada yuvarlanmak vardı şimdi :')

Şurada yuvarlanmak vardı şimdi :')
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Mesela patates de kızartılabiliyor.

Mesela patates de kızartılabiliyor.
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Açken biz biz değiliz, bu da kanıtı.

Açken biz biz değiliz, bu da kanıtı.
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Sıcacık olacağından hiç şüphemiz yok.

Sıcacık olacağından hiç şüphemiz yok.
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Kardeşim kaç kere dedik size?

Kardeşim kaç kere dedik size?
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Gevreğe daha yeni alışmıştık, durun!

Gevreğe daha yeni alışmıştık, durun!
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Kahvaltıda çilek ne alaka?

Kahvaltıda çilek ne alaka?
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Pankeklerde aradığımız ideal kabarıklık budur.

Pankeklerde aradığımız ideal kabarıklık budur.
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Hayır yani bunun başka açıklaması olamaz çünkü!

Hayır yani bunun başka açıklaması olamaz çünkü!
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Haftaya görüşmek üzere 😋

Haftaya görüşmek üzere 😋
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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