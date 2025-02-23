Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik haftanın en tatlı anına! Karla geçirdiğimiz bir hafta boyunca yemekleri de mizahlarına alet ederek güldüren pek çok kişi vardı. Yeri geldi karla kaplı ağaçlar brokoliye benzetildi yeri geldi karın üzerine en sevilenler ismi yazıldı. Yani çay :) Bu hafta da bizleri mizaha doyuran pek çok yemekli tweet vardı.
Dilerseniz gelin, haftalık yemek turumuzu başlatalım.
Midenizi kaldırabilecek bir görüntüyle başlıyoruz :(
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Exini unutamayanlara çare bulduk.
Haftanın en komiği seçildi. Evet tarafımızdan :)
Çabuk annenden özür dile
Tebrik ederiz tüm ekibi!
Bir de o damla çikolata gibiysen vay haline.
Anlayanlar anlamayanlara anlatsın
Çayla aramızdaki ilişki şurada bir yerde.
Erkek eli değmiş gibi maalesef
Şurada yuvarlanmak vardı şimdi :')
Mesela patates de kızartılabiliyor.
Açken biz biz değiliz, bu da kanıtı.
Sıcacık olacağından hiç şüphemiz yok.
Kardeşim kaç kere dedik size?
Gevreğe daha yeni alışmıştık, durun!
Kahvaltıda çilek ne alaka?
Pankeklerde aradığımız ideal kabarıklık budur.
Hayır yani bunun başka açıklaması olamaz çünkü!
Haftaya görüşmek üzere 😋
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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