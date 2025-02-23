Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Geldik haftanın en tatlı anına! Karla geçirdiğimiz bir hafta boyunca yemekleri de mizahlarına alet ederek güldüren pek çok kişi vardı. Yeri geldi karla kaplı ağaçlar brokoliye benzetildi yeri geldi karın üzerine en sevilenler ismi yazıldı. Yani çay :) Bu hafta da bizleri mizaha doyuran pek çok yemekli tweet vardı.

Dilerseniz gelin, haftalık yemek turumuzu başlatalım.