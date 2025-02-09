Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftanın en tatlı anı geldi çattı! Yemekler, burada karnımızı doyurmakla kalmıyor bizleri kahkahanın hüküm sürdüğü diyarlara yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta da yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran kişiler vardı. Sosyal medyada denk geldiğimiz o paylaşımlar bizleri mizaha doyurdu!
Hazırsanız, bu haftaki yemek turumuz başlıyor. 🚀
Siz siz olun sonunu okumadan denemeye kalkmayın.
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Yavaşça aşağı kaydırın.
Aa sen neredesin harbiden yıllardır?
👇🏻
Bakarken ağzınızın sulanacağı bir paylaşım.
Haklı diyenler?
Soğuklar daha iyi tarif edilemezdi.
10/10 tespit
👇🏻
Ooo turşu şelalesi
👇🏻
:(
Kan ve yağ değerleri yerinde bir çiğköfte
👇🏻
İzmirliler burada mısınız?
Doğru cevap için kaydırın;
İşte bu!
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Kokusu burnumuza kadar geldi
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Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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