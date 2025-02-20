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TasteAtlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Menemen, Çılbır, Kaygana...

TasteAtlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Menemen, Çılbır, Kaygana...

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 11:14

Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu: TasteAtlas. TasteAtlas'ı özellikle dünya yemeklerini listelediği paylaşımlarıyla tanıyoruz. Yeri geliyor en lezzetli yemekleri, en güzel tatlıları, yeri geliyor en kötü yemekleri seçiyor TasteAtlas. Yeni yılın gelmesiyle birlikte listeler de çoğalmaya başladı.

TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıraladı. Listeye ise menemen, ıspanaklı yumurta, çılbır gibi lezzetlerimiz girdi. 

İşte bu lezzetlerin sıralaması...

TasteAtlas, yerel yemeklerin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynuyor hiç şüphesiz.

TasteAtlas, yerel yemeklerin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynuyor hiç şüphesiz.

Dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan TasteAtlas, yerel mutfakları keşfediyor, dünyanın yemek kültürünü korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Bu amaçla da sık sık farklı lezzetlerin sıralandığı yemek listeleri paylaşımları görüyoruz.

Dünyanın en iyi yemekleri, en ikonik restoranları, en leziz tatlıları...

Dünyanın en iyi yemekleri, en ikonik restoranları, en leziz tatlıları...

TasteAtlas bugüne kadar Türk mutfağına sayısız kez yer verdi. Binlerce farklı lezzetin çıktığı bu topraklar, sonunda hak ettiği değeri görmeye başladı. 

Fakat TasteAtlas'ın hazırladığı bir liste, resmen içimize dokundu.

"Kapuska" dünyanın en kötü yemeklerinden biri oldu. Tartışmalar da aldı başını gitti;

Tartışmalı kapuskanın ardından Şubat ayına ait yeni bir liste yayımlandı: Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri.

Tartışmalı kapuskanın ardından Şubat ayına ait yeni bir liste yayımlandı: Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri.

Dünyanın en iyi 50 yumurtalı yemeği listesinin başında bir Japon klasiği olan 'Ajitsuke Tamago' yer aldı. Bu yemeği, ramenin içine konan 'yumuşatılmış' ve 'haşlanmış' bir yumurta olarak kısaca anlatabiliriz.

Gelelim listede yer alan Türk lezzetlerine: Ispanaklı yumurta 5. sırada!

Gelelim listede yer alan Türk lezzetlerine: Ispanaklı yumurta 5. sırada!

Ispanaklı yumurta dünyanın en iyi 5. yumurtalı yemeği olmayı başardı. Listede tam 4 farklı Türk lezzeti yer alırken ıspanaklı yumurta bu lezzetler arasında zirveyi kaptı.

Evlerin vazgeçilmezi menemen ise dünyanın en iyi 10. yumurtalı yemeği oldu.

Evlerin vazgeçilmezi menemen ise dünyanın en iyi 10. yumurtalı yemeği oldu.

Peki soğanlı mı, soğansız mı? :)

Menemeni 20. sırada yer alan kaygana takip etti.

Menemeni 20. sırada yer alan kaygana takip etti.

Birçok yörede benzeri yapılan ve farklı isimlerle anılan kaygana, bize sorarsanız çok daha iyi bir sıralamayı hak ediyordu.

30. sırada yer alan lezzetimiz ise Çılbır oldu.

30. sırada yer alan lezzetimiz ise Çılbır oldu.

Çılbır, ülkemizde unutulmaya yüz tutan bir lezzet olsa da yurtdışında özellikle son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Hem yumurta hem yoğurt hem de lezzetli mi lezzetli baharatlar...Daha ne olsun?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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