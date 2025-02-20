TasteAtlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Menemen, Çılbır, Kaygana...
TasteAtlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Menemen, Çılbır, Kaygana...
Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu: TasteAtlas. TasteAtlas'ı özellikle dünya yemeklerini listelediği paylaşımlarıyla tanıyoruz. Yeri geliyor en lezzetli yemekleri, en güzel tatlıları, yeri geliyor en kötü yemekleri seçiyor TasteAtlas. Yeni yılın gelmesiyle birlikte listeler de çoğalmaya başladı.
TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini sıraladı. Listeye ise menemen, ıspanaklı yumurta, çılbır gibi lezzetlerimiz girdi.
İşte bu lezzetlerin sıralaması...
TasteAtlas, yerel yemeklerin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynuyor hiç şüphesiz.
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Dünyanın en iyi yemekleri, en ikonik restoranları, en leziz tatlıları...
Tartışmalı kapuskanın ardından Şubat ayına ait yeni bir liste yayımlandı: Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri.
Gelelim listede yer alan Türk lezzetlerine: Ispanaklı yumurta 5. sırada!
Evlerin vazgeçilmezi menemen ise dünyanın en iyi 10. yumurtalı yemeği oldu.
Menemeni 20. sırada yer alan kaygana takip etti.
30. sırada yer alan lezzetimiz ise Çılbır oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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