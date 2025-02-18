Damağınızda İz Bırakacak Gastronomi Festivalleri! Enfes Yemek Festivallerini 2025 Festival Takviminize Ekleyin
Damağınızda İz Bırakacak Gastronomi Festivalleri! Enfes Yemek Festivallerini 2025 Festival Takviminize Ekleyin
Dünyanın dört bir yanından enfes lezzetlerle gastronomi festivaline hazır mısınız? Avrupa'dan Asya'ya gerçek bir lezzet turuna başlıyoruz. Geleneksel lezzetler, gösteri ve eğlencelerle hayatın tadını çıkarıyoruz. Peki, 2025 yılında festival listenize eklenecek en iyi gastronomi festivalleri hangileri?
Biz sizin için 13 festival seçtik. İşte, başlıyoruz...
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1. Copenhagen Aşçılık & Yemek Festivali, Danimarka
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2. Singapur Yemek Festivali, Singapur
3. Galway Uluslararası İstiridye ve Deniz Ürünleri Festivali, İrlanda
4. Napoli Pizza Festivali, İtalya
5. İskoç Yabani Yemek Festivali , İskoçya
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6. Taste of Londra, İngiltere
7. Güney Sahili Şarap ve Yemek Festivali (SOBEWFF), ABD
8. Gurme Festivali, Macaristan
9. St. Ives Yemek ve İçecek Festivali, İngiltere
10. Tokyo Ramen Gösterisi, Japonya
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11. La Tomatina Tapas Festival, İspanya
12. Oktoberfest, Almanya
13. Çikolata Salonu, Fransa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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