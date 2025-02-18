Damağınızda İz Bırakacak Gastronomi Festivalleri! Enfes Yemek Festivallerini 2025 Festival Takviminize Ekleyin

1994 yılından beri Singapur Turizm Kurulu tarafından düzenlenen Singapur Yemek Festivali, yerel lezzetlerle 2025 yılında da damaklarda iz bırakacak. Singapur'un sokak lezzetleri ve zengin gastronomik mirasını canlı yemek sahnelerinde izlemek ve deneyimlemek için kaçırmayacak bir fırsat.

Asya'nın en dikkat çekici yemeklerinin bir araya getirildiği festivalde Çin, Hint, Endonezya gibi farklı kültürlerin de olduğu menüler bulmak mümkün.