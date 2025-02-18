onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Damağınızda İz Bırakacak Gastronomi Festivalleri! Enfes Yemek Festivallerini 2025 Festival Takviminize Ekleyin

Damağınızda İz Bırakacak Gastronomi Festivalleri! Enfes Yemek Festivallerini 2025 Festival Takviminize Ekleyin

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 20:52

Dünyanın dört bir yanından enfes lezzetlerle gastronomi festivaline hazır mısınız? Avrupa'dan Asya'ya gerçek bir lezzet turuna başlıyoruz. Geleneksel lezzetler, gösteri ve eğlencelerle hayatın tadını çıkarıyoruz. Peki, 2025 yılında festival listenize eklenecek en iyi gastronomi festivalleri hangileri? 

Biz sizin için 13 festival seçtik. İşte, başlıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Copenhagen Aşçılık & Yemek Festivali, Danimarka

1. Copenhagen Aşçılık & Yemek Festivali, Danimarka

2024 yılında 20'inci kez düzenlenen Kopenhag Yemek Festivali, 2025 yılında da enfes lezzetlerle gerçek bir gastronomi festivaline dönüşecek. 

2025 yılında başrol oyuncusu soğan olacak! Soğan her yemeğe özel bir tat katan, derinliği ve gözyaşları (sevinç) getiren tarzı ile gerçek bir mutfak kahramanı olarak bir kez daha karşımıza çıkacak. Danimarka ve İskandinav gastronomisinin doğasını ve kültürünü hissedeceğiniz etkinlik ise 15 Ağustos'ta başlayacak 24 Ağustos 2025'e kadar sürecek! 

  • Copenhagen Cooking & Food Festival, 15 - 24 Ağustos 2025

2. Singapur Yemek Festivali, Singapur

2. Singapur Yemek Festivali, Singapur

1994 yılından beri Singapur Turizm Kurulu tarafından düzenlenen Singapur Yemek Festivali, yerel lezzetlerle 2025 yılında da damaklarda iz bırakacak. Singapur'un sokak lezzetleri ve zengin gastronomik mirasını canlı yemek sahnelerinde izlemek ve deneyimlemek için kaçırmayacak bir fırsat. 

Asya'nın en dikkat çekici yemeklerinin bir araya getirildiği festivalde Çin, Hint, Endonezya gibi farklı kültürlerin de olduğu menüler bulmak mümkün. 

  • Singapur Yemek Festivali, 8 - 11 Nisan 2025

3. Galway Uluslararası İstiridye ve Deniz Ürünleri Festivali, İrlanda

3. Galway Uluslararası İstiridye ve Deniz Ürünleri Festivali, İrlanda

İrlanda'nın en uzun soluklu ve büyük gurme şöleni, Eylül 1954'ten beeri düzenleniyor. 70 yılı aşkın süredir devam eden festival, Sunday Times tarafından 'dünyanın en büyük 12 gösterisinden biri' olarak tanımlanmıştı. AA Travel Guide ise Avrupa'nın En İyi Yedi Festivali'nden biri olarak göstermişti, Galway Uluslararası İstiridye ve Deniz Ürünleri Festivali'ni. 

Galway'in zengin istiridye hasadının kutlandığı festival lezzetli olduğu kadar renkli görüntülere de tanıklık ediyor. 

  • Galway International Oyster & Seafood Festival, 26 - 28 Eylül 2025

4. Napoli Pizza Festivali, İtalya

4. Napoli Pizza Festivali, İtalya

Sırada Avrupa'nın en büyük ve en ünlü pizza festivali var. Lungomare Caracciolo Napoli'nin en güzel yerlerinden biri olan 30.000 metrekarelik plajında düzenlenen etkinlikte yüzlerce pizza üreticisi yerini alıyor. 

100.000'den fazla kaliteli pizza ile usta şefleri izleme fırsatı bulacağınız performansları ve atölyeleri de kaçırmamalısınız. 

  • Napoli Pizza Festivali, 13 - 22 Haziran 2025

5. İskoç Yabani Yemek Festivali , İskoçya

5. İskoç Yabani Yemek Festivali , İskoçya

İskoç Yabani Yemek Festivali, Tir na nOg'un çevresinde düzenlenecek. Yabani yiyeceklerle şölene dönüşecek festival boyunca, yiyecek toplama yürüşlerine de katılabilirsiniz. Yaban lezzetlerini keşfedeceğiniz bu turda doğayla buluşmak ve sunduğu benzersiz tatlarla İskoçya yemek kültürünü keşfetmek unutulmaz bir deneyim olacak. 

  • Scottish Wild Food Festival, 17 - 18 Mayıs 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Taste of Londra, İngiltere

6. Taste of Londra, İngiltere

Yaz aylarında Londra'nın vazgeçilmezi Londra'nın Tadı Festivali var sırada! Regent's Park'ta düzenlenen festivalde 55.000 kişi için ülkenin en iyi yiyecek ve içecekleri hazırlanıyor. 

Festival aynı zamanda Londra'nın en popüler restoranlarını da bir araya getiriyor. 

  • Taste Of Londra, 18 - 22 Haziran 2025

7. Güney Sahili Şarap ve Yemek Festivali (SOBEWFF), ABD

7. Güney Sahili Şarap ve Yemek Festivali (SOBEWFF), ABD

Miami'nin güneşli plajlarında dünyanın en ünlü şarapların ve şeflerinin hazırladığı enfes menülerin sergilendiği yıldızlarla dolu bir ulusal festival. Dört günlük etkinlikte ziyafetin yanı sıra Miami'nin ikonik plajlarının da tadını çıkarabilir ve partilerle hayat bulabilirsiniz. 

Bu yıl, festivalin gelirin tamamı Florida Uluslararası Üniversitesi Chaplin Misafirperverlik ve Turizm Yönetimi Okulu'na bağışlanacak. 

  • South Beach Şarap ve Yemek Festivali, 20 - 23 Şubat 2025

8. Gurme Festivali, Macaristan

8. Gurme Festivali, Macaristan

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Gurme Festivali, Budapeşte'de konuklarına Macar gastronomisinin çeşitliliği tanıtıyor. Buda Millenaris Park'ta düzenlenen ekinlikle ödüllü şaraplar ve Macar biralarıyla birlikte yıldızlı şeflerin hazırladığı enfes tatlar ziyafete kusursuz hale getiriyor. 

  • Gourmet Fesztival, 24 - 26 Mayıs 2025

9. St. Ives Yemek ve İçecek Festivali, İngiltere

9. St. Ives Yemek ve İçecek Festivali, İngiltere

Sıradaki rotamız Porthminster Plajı! Üç gün boyunca deniz kenarında enfes lezzetleri denemek ve denizin tadını çıkarmaya hazır olun. Bu arada, İngiltere'nin sevilen şeflerinin sunduğu ziyafetler damağınızda iz bırakacak! 

  • St. Ives Food & Drink Festival, 16 - 18 Mayıs 2025

10. Tokyo Ramen Gösterisi, Japonya

10. Tokyo Ramen Gösterisi, Japonya

Japon mutfağının ikonik lezzeti Ramen, Tokyo Ramen Show ile Tokyo'da Ekim ve Kasım aylarında 12 gün boyunca uluslar arası kutlamaların başrolü oluyor. Bu özel lezzet Japonya'nın dört bir tarafından gelen şeflerin stilleriyle birbirinden farklı lezzet deneyimlerinin anahtarı oluyor. 

Tokyo Ramen Show, Ekim sonu - Kasım başı 2025

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. La Tomatina Tapas Festival, İspanya

11. La Tomatina Tapas Festival, İspanya

Her yıl Ağustos ayının son Çarşambası İspanya'nın Valensiya şehrine yakın Buñol kasabasında düzenlenen bir yemek savaşı festivaline hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanından binlerce insanın katıldığı ve yüz metrik tondan fazla olgunlaşmış domatesin kullanıldığı festival, Dünyanın En Büyük Yemek Savaşı' olarak da binir. 

 La Tomatina Tapas Festival, 27 Ağustos 2025

12. Oktoberfest, Almanya

12. Oktoberfest, Almanya

Her yıl Münih'te düzenlenen Oktoberfest, 200 yılı aşkın süredir Theresienwiese'de birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Hâlâ ilk Oktoberfest'in (Prens Ludwig ve Prenses Therese'nin düğünü) yapıldığı yerde düzenlenen festival, alanının adı ise 'Therese'nin Çayırı' anlamına gelmektedir. 

Şehir merkezinin güneybatısındaki bu alana, UBahn tren hattı ile kolayca ulaşılabilir.

  • Oktoberfest, 2 Eylül 5 Ekim 2025

13. Çikolata Salonu, Fransa

13. Çikolata Salonu, Fransa

Paris'in romantik ve özel atmosferine yakışan Salon du Chocolat etkinliği 25 yılı aşkın süre sonra bir ilke imza atacak. Bu yıl ilk defa İstanbul'da da düzenlenecek etkinlik için tarih belli oldu. 

Fransa'da 60 ülkeden yüzlerce şef ve kakao üreticisinin katıldığı etkinlik Paris Çikolata Fuarı olara kda bilinen Salon du Chocolat'ta düzenleniyor. İstanbul'da sie İstanbul Kongre Merkezi'nde çikolata severler ile buluşacak. 

  • Salon du Chocolat, 29 Ekim - 2 Kasım 2025

  • İstanbul Kongre Merkezi, 22 - 23 Şubat 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın