Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Dışarıda yemek yerken aslında mutfakta neler olup bittiğini ne kadar biliyoruz? Çalışanların yaşadığı korkunç anıları öğrenince bir daha bazı restoranlara girmeyi iki kez düşünebilirsiniz... Eğer çok da sorgulamıyorsanız, aşağıda okuyacaklarınızdan sonra fikriniz değişebilir.
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1. Yere dökülen kahveyle güne başlamaya ne dersiniz?
2. Bu soya sosunun ekstra protein kaynağı var mıydı?
3. Geri dönüşüm mü? Hayır, sadece müşterilerin artıklarını yeniden servis ediyoruz!
4. Tarihi geçmiş sütlerle dondurma...
5. Siparişiniz yere düştü mü? Sorun değil, biraz suyla yıkarız.
6. Geri dönüşümün sınırlarını biraz fazla zorlamak...
7. O çok sevdiğiniz ünlü çorba, gerçekten de ‘özel’ bir tarif içeriyor olabilir!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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