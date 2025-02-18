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Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 11:41

Dışarıda yemek yerken aslında mutfakta neler olup bittiğini ne kadar biliyoruz? Çalışanların yaşadığı korkunç anıları öğrenince bir daha bazı restoranlara girmeyi iki kez düşünebilirsiniz... Eğer çok da sorgulamıyorsanız, aşağıda okuyacaklarınızdan sonra fikriniz değişebilir.

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

1. Yere dökülen kahveyle güne başlamaya ne dersiniz?

1. Yere dökülen kahveyle güne başlamaya ne dersiniz?

Bir kafenin mutfağında çalışan yeni bir personel, ilk gününde yaşadığı korkunç bir hijyen skandalını şöyle anlatıyor:

'Patron, dev kahve makinesini hazırlamak için büyük bir kahve çekirdeği torbası açıyordu. Torba aniden yırtıldı ve bütün kahve çekirdekleri yere saçıldı. Tam çöpe atmak üzereyken, patron elimdeki faraşı kaptı ve tüm kahveyi makineye boşalttı. Daha ilk günümde istifa ettim!'

2. Bu soya sosunun ekstra protein kaynağı var mıydı?

2. Bu soya sosunun ekstra protein kaynağı var mıydı?

Bir restoranda çalışan bir garson, hayatının en mide bulandırıcı deneyimlerinden birini şu şekilde anlatıyor:

'İkinci vardiyamda benden soya sosunu süzmem istendi. Ancak süzerken fark ettim ki içinde onlarca sinek vardı! İğrençti. Vardiyamı tamamladım ama bir daha o restorana asla dönmedim.'

3. Geri dönüşüm mü? Hayır, sadece müşterilerin artıklarını yeniden servis ediyoruz!

3. Geri dönüşüm mü? Hayır, sadece müşterilerin artıklarını yeniden servis ediyoruz!

Bir restoranda garson olarak çalışan bir kişi, müşteri artıklarının nasıl tekrar kullanıldığını şöyle anlatıyor:

'Restoran, taze ekmek ve krutonlarıyla ünlüydü. Her masaya ekmek ve Parmesan peyniri servisi yapılıyordu. Ama işin iç yüzü korkunçtu! Masalardan toplanan ekmekler ertesi gün kruton yapılmak üzere bir çuvala konuyordu. Parmesan peyniri ise çocukların ellerini daldırmasına rağmen tekrar büyük bir kaba dökülüp servis ediliyordu!'

4. Tarihi geçmiş sütlerle dondurma...

4. Tarihi geçmiş sütlerle dondurma...

Bir fast-food zincirinde çalışan bir kişi, gıda güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını şöyle anlatıyor:

'Yönetici, son kullanma tarihi geçmiş sütleri dondurma makinesine dökmekte hiçbir sakınca görmüyordu. ‘Kimse fark etmez.’ diyordu. O an işi bırakmaya karar verdim.'

5. Siparişiniz yere düştü mü? Sorun değil, biraz suyla yıkarız.

5. Siparişiniz yere düştü mü? Sorun değil, biraz suyla yıkarız.

Bir et restoranında çalışan bir kişi, hijyen kurallarının nasıl çiğnendiğini şöyle anlatıyor:

'Kız kardeşim ve ben ünlü bir restoranda çalışıyorduk. Kardeşim bir gün mutfağa girip şefin koca bir t-bone steak’i yere düşürdüğünü gördü. Şef, eti aldı, musluk altında duruladı ve tekrar ızgaraya attı! Kısa sürede ikimiz de işi bıraktık.'

6. Geri dönüşümün sınırlarını biraz fazla zorlamak...

6. Geri dönüşümün sınırlarını biraz fazla zorlamak...

Bir donut dükkanında çalışan bir kişi, patronunun skandal hareketini şöyle anlatıyor:

'Dükkanı kapatmadan hemen önce elimizde kalan tüm donutları çöpe atıyorduk. Bir müşteri son anda gelip donut almak isteyince, patron çöpe attığımız donutları çıkarıp tekrar tezgaha koydu ve müşteriye sattı! Şok içindeydim, ertesi gün işi bıraktım.'

7. O çok sevdiğiniz ünlü çorba, gerçekten de ‘özel’ bir tarif içeriyor olabilir!

7. O çok sevdiğiniz ünlü çorba, gerçekten de ‘özel’ bir tarif içeriyor olabilir!

Lüks bir restoranda garson olarak çalışan bir kişi, mutfağın iç yüzünü şöyle anlatıyor:

'Müşterilerden biri çorbanın lezzetinden şikayet edince, şef sinirlenip çorbanın içine (evet, tahmin ettiğiniz şeyi) yaptı! Müşteriyi uyardım, hesabı iptal ettirdim ve o an işi bıraktım.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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