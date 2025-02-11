Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda sektöründe çalışanların anlattıkları, dışarıda yemek yemeyi sorgulatacak türden. Hijyen kurallarına uyulmayan mutfaklar ve şaşırtıcı uygulamalar, duyanları şok ediyor. Bazı itiraflar, yemek tercihlerinizi tamamen değiştirebilir. İşin perde arkasını öğrendikçe insanın iştahı kaçıyor. Gelin bakalım...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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