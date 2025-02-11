Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Bir mutfak çalışanı, hijyen konusundaki rahatlığı şu şekilde anlatıyor:

'Çok kötü bir şey yaşamadım ama mutfakta yere düşen çiğ pizzaları direkt alıp fırına atarlardı. Aynı şey donmuş burger köfteleri için de geçerliydi. Ama eğer pişmiş bir şey yere düşerse ya çöpe atılırdı ya da bir iş arkadaşım onu yerdi.'