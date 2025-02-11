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Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 16:11

Gıda sektöründe çalışanların anlattıkları, dışarıda yemek yemeyi sorgulatacak türden. Hijyen kurallarına uyulmayan mutfaklar ve şaşırtıcı uygulamalar, duyanları şok ediyor. Bazı itiraflar, yemek tercihlerinizi tamamen değiştirebilir. İşin perde arkasını öğrendikçe insanın iştahı kaçıyor. Gelin bakalım...

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

1. Pizzada 'gizli malzeme': Çöp kutusundan gelen peynir!

1. Pizzada 'gizli malzeme': Çöp kutusundan gelen peynir!

Bir pizzacıda çalışan biri, yaşadığı korkunç bir olayı şöyle anlatıyor:

'Patron, yanan pizzayı çöp kutusundan çıkardı, üzerindeki peyniri sıyırdı ve bana, 'Bu peyniri yeniden kullan. Peynir pahalı!' dedi. Bunu görünce şef, önlüğünü çıkarıp işi bıraktı. Patron gidince o peyniri de çöpe attım. Bu kadarına gerçekten katlanamazdım.'

2. İçecek makinesinden çıkan 'beklenmeyen misafirler'...

2. İçecek makinesinden çıkan 'beklenmeyen misafirler'...

Bir eğlence parkında çalışan bir kişi, içecek makinelerinin gizli tehlikesini anlatıyor:

'Açık hava yiyecek standlarında çalışıyordum. İçecek makinelerinin üzerini örtmediğimiz zaman, arılar ve karıncalar muslukların içine yuva yapıyordu. Sipariş gelince eliyle arıları uzaklaştırıp içecek dolduran birini görmek sizce de dehşet verici değil mi?'

3. Hamurun içinde 'ekstra protein' sürprizi!

3. Hamurun içinde 'ekstra protein' sürprizi!

Bir pizza zincirinde çalışan biri, başından geçen bir olayı şöyle paylaşıyor:

'Bir gün hamuru açarken içinde ezilmiş bir sinek buldum. Durumu hemen yöneticime söyledim. Yöneticim, sineği çıkarıp 'devam et, bir şey olmaz' dedi. Dayanamadım ve hamuru yere düşürüp 'yanlışlıkla' çöpe attım.'

4. Chili sosunda 'ikinci el' hamburgerler!

4. Chili sosunda 'ikinci el' hamburgerler!

Bir fast food restoranında çalışan birinin anlattıkları gerçekten mide bulandırıcı:

'Chili soslarımız aslında sadece sebzeler ve fazla pişmiş eski hamburgerlerden yapılıyordu. Bir gün birinin yere düşen bir hamburgeri alıp chili sosuna koyduğunu gördüm. Neyse ki o sırada yönetici görmedi ama bu olayı unutmak imkansız.'

5. Kaseler yıkanmadan tekrar kullanılıyor!

5. Kaseler yıkanmadan tekrar kullanılıyor!

Bir Meksika restoranında çalışan bir kişi, hijyenin nasıl hiçe sayıldığını şu şekilde anlatıyor:

'Patron, yeni guacamole yapmak için eski kaseleri yıkamamızı istemezdi. Üzerindeki artıklar temizlenmeden yeni sosu direkt aynı kaba koymamızı isterdi. Bu duruma dayanamadım ve o gün işi bıraktım.'

6. Yemekler 'ekstra' tatlarla servis ediliyor olabilir!

6. Yemekler 'ekstra' tatlarla servis ediliyor olabilir!

Bir restoran çalışanı, mutfaktaki korkunç bir alışkanlığı şöyle anlatıyor:

'Şeflerin çoğu sigara içiyordu ama mesai saatlerinde içemedikleri için tütün çiğniyorlardı. Tükürüklerini ise ızgaranın yanındaki çöpe atarlardı. Ancak bazen ızgaraya da sıçrıyordu. Tükürüğün ızgarada cızırdama sesini unutamıyorum...'

7. Dondurma makinelerindeki 'tatlı ama korkunç' sırlar!

7. Dondurma makinelerindeki 'tatlı ama korkunç' sırlar!

Bir dondurma zincirinde çalışan biri, temizlik eksikliğini şu sözlerle anlatıyor:

'Haftalık temizlik sırasında, dondurma makinesinin arka kısmını açtık. İçinden yarım düzine hamamböceği çıktı. Şok olmuştum. Patronuma böceklerden kurtulmak için bir önlem alınıp alınmayacağını sordum. Bana sadece, 'Her zaman oluyor, alış' dedi.'

8. Pizzayı yere mi düşürdünüz? Hiç sorun değil, fırına atın gitsin!

8. Pizzayı yere mi düşürdünüz? Hiç sorun değil, fırına atın gitsin!

Bir mutfak çalışanı, hijyen konusundaki rahatlığı şu şekilde anlatıyor:

'Çok kötü bir şey yaşamadım ama mutfakta yere düşen çiğ pizzaları direkt alıp fırına atarlardı. Aynı şey donmuş burger köfteleri için de geçerliydi. Ama eğer pişmiş bir şey yere düşerse ya çöpe atılırdı ya da bir iş arkadaşım onu yerdi.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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