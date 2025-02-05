Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Dışarıda yemek yerken hepimiz lezzetli bir tabak hayal ederiz ama ya tabağınıza gelen yemeğin arkasında bilmediğiniz şeyler varsa? Eğer bu içeriğimizi okuduktan sonra hala gönül rahatlığıyla fast food yemeye devam edebiliyorsanız, gerçekten cesur biri olmalısınız!
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1. Tatlı mı? Evet, ama biraz fazla proteinli olabilir!
2. Temizlik dedikleri şey... belki de sandığınız gibi değildir.
3. Bıçaklar sadece yemek kesmek için mi kullanılır? Pek sayılmaz…
4. Biraz kül, biraz tat… ve bolca cesaret!
5. Biraz daha kirli detay ister misiniz? O zaman devam edelim...
6. Restoran değil, adeta böcek cenneti!
7. Bulaşıkçıdan hijyen dersleri
8. Beş yıldızlı otelde beş yıldızlı hijyen sorunları!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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