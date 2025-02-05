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Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 16:31

Dışarıda yemek yerken hepimiz lezzetli bir tabak hayal ederiz ama ya tabağınıza gelen yemeğin arkasında bilmediğiniz şeyler varsa? Eğer bu içeriğimizi okuduktan sonra hala gönül rahatlığıyla fast food yemeye devam edebiliyorsanız, gerçekten cesur biri olmalısınız!

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

1. Tatlı mı? Evet, ama biraz fazla proteinli olabilir!

1. Tatlı mı? Evet, ama biraz fazla proteinli olabilir!

Bir dondurma dükkanında çalışan bir kişi, bir gün milkshake makinesini temizlemeye karar verdiklerinde içinden çıkan korkunç manzarayı şöyle anlatıyor:

'Makineyi söktüğümüzde içeriden çürümüş bir ceset gibi kokan bir koku yayıldı. İçerisi kurtlarla doluydu! Bu makineyi yaklaşık bir yıldır kullanıyorduk ve o zamana kadar derinlemesine bir temizlik yapılmamıştı.'

2. Temizlik dedikleri şey... belki de sandığınız gibi değildir.

2. Temizlik dedikleri şey... belki de sandığınız gibi değildir.

Bir restoran müdürü, kasiyer masasının altını temizlerken ölmüş bir fare bulmuş. Peki sonra ne mi yapmış?

'Ona bakıp tiksindi ve sonra süpürgeyle tekrar masanın altına itti.'

3. Bıçaklar sadece yemek kesmek için mi kullanılır? Pek sayılmaz…

3. Bıçaklar sadece yemek kesmek için mi kullanılır? Pek sayılmaz…

Bir çalışan, patronunun mutfak bıçaklarını çok amaçlı kullandığı bir anısını paylaşıyor:

'Patronum, ayağındaki ölü deriyi yemek kestiğimiz bıçakla kazıdı.'

4. Biraz kül, biraz tat… ve bolca cesaret!

4. Biraz kül, biraz tat… ve bolca cesaret!

Bir Çin restoranında çalışan biri, mutfağa girdiğinde gördüğü manzarayı unutamamış:

'Şefin ağzında sigara vardı ve bir şeyler karıştırıyordu. Uzun bir kül, yemeğin içine düştü. Şef bir an duraksadı, sonra karıştırmaya devam edip yemeği servis etti.'

5. Biraz daha kirli detay ister misiniz? O zaman devam edelim...

5. Biraz daha kirli detay ister misiniz? O zaman devam edelim...

Bir tatlıcıda çalışan genç, sıcak yaz günlerinde pek de rağbet görmeyen bir tatlıyı servis ederken başına gelenleri anlatıyor:

'Şerbetin içinde karıncalar vardı. Şefe ve sahibine söyledim ama bana karıncaları çıkarmamı ve yine de servis yapmamı söylediler. Karşı çıkarsam işten atılacaktım, ben de 16 yaşındaydım ve dediklerini yaptım.'

6. Restoran değil, adeta böcek cenneti!

6. Restoran değil, adeta böcek cenneti!

Bir restoranda çalışan bir kişi, hijyenin nasıl tam anlamıyla hiçe sayıldığını şöyle anlatıyor:

'Restoranda hamam böcekleri vardı, yiyeceklerde ve su çeşmesinde küf vardı. Bir seferinde tadilat yapıyorlardı ve tencere, tavaları yıkayacak alan yoktu. Bu yüzden kirli bulaşıkları çöp kutularında bekletip temizlemeye çalıştılar. Üstelik bu çöp kutuları yeni bile değildi! Yıkandıktan sonra bile hala yağlıydılar.'

7. Bulaşıkçıdan hijyen dersleri

7. Bulaşıkçıdan hijyen dersleri

Bir çalışanın anlattıkları ise tam anlamıyla mide bulandırıcı:

'Bulaşıkçı, temiz bulaşıkların yanında tırnaklarını temizler, burnunu karıştırır ve... başka yerlerini kaşırdı. Sonra da temiz bulaşıkları dizerdi. Eğer tabakta ya da çatal bıçakta bulaşık makinesinden çıkmayan yemek kalıntısı varsa, kazıyıp tekrar temizlerin arasına koyardı. Asla ellerini yıkamazdı. O restorandan nadiren yemek yerdim ve yediğimde de hep paket yaptırırdım.'

8. Beş yıldızlı otelde beş yıldızlı hijyen sorunları!

8. Beş yıldızlı otelde beş yıldızlı hijyen sorunları!

Lüks restoranlar da her zaman güvenli değil, işte bir örnek:

'16-17 yaşlarındayken bir otelde, öğleden sonra çay servisi için sandviç hazırlıyordum. Yanımda çalışan kız, yapışkan dolgulu bir sandviçi yere düşürdü. Hiç istifini bozmadan sandviçi yerden aldı, tekrar birleştirdi ve tabağa koydu.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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