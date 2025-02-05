Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Bir tatlıcıda çalışan genç, sıcak yaz günlerinde pek de rağbet görmeyen bir tatlıyı servis ederken başına gelenleri anlatıyor:

'Şerbetin içinde karıncalar vardı. Şefe ve sahibine söyledim ama bana karıncaları çıkarmamı ve yine de servis yapmamı söylediler. Karşı çıkarsam işten atılacaktım, ben de 16 yaşındaydım ve dediklerini yaptım.'