Kediler Neden Bazen Sanki Evin Aslanlarıymış Gibi Kakalarının Üstünü Kapatmaz?

Kediniz kum kabını kullandıktan sonra hiç arkasını dönüp gitti mi? Üstünü kapatmaması şaşırtabilir ancak merak etmeyin, bu durum aslında oldukça yaygın. Kedinizin bu davranışının birçok sebebi olabilir. Hatta bazıları, onun minik bir kaplandan farkı olmadığını bile gösterebilir!