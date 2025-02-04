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Kediler Neden Bazen Sanki Evin Aslanlarıymış Gibi Kakalarının Üstünü Kapatmaz?

Kediler Neden Bazen Sanki Evin Aslanlarıymış Gibi Kakalarının Üstünü Kapatmaz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 15:32

Kediniz kum kabını kullandıktan sonra hiç arkasını dönüp gitti mi? Üstünü kapatmaması şaşırtabilir ancak merak etmeyin, bu durum aslında oldukça yaygın. Kedinizin bu davranışının birçok sebebi olabilir. Hatta bazıları, onun minik bir kaplandan farkı olmadığını bile gösterebilir!

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Vahşi kediler dışkılarını iki sebepten ötürü gömerler: İlki, avcı hayvanlardan saklanmak; ikincisi ise daha baskın kedilere meydan okumadıklarını göstermek.

Vahşi kediler dışkılarını iki sebepten ötürü gömerler: İlki, avcı hayvanlardan saklanmak; ikincisi ise daha baskın kedilere meydan okumadıklarını göstermek.

Yani, dışkısını gömmeyen bir kedi, aslında “Ben buradayım!” demek istiyor olabilir.

Evcil kedilere gelirsek, eğer evde daha baskın bir kedi varsa diğer kedi kakasını gömerek bir tür saygı gösterisi yapar.

Evcil kedilere gelirsek, eğer evde daha baskın bir kedi varsa diğer kedi kakasını gömerek bir tür saygı gösterisi yapar.

Ama eğer kediniz kakasını gömmüyorsa, belki de evin gerçek sahibinin kim olduğunu size hatırlatıyordur!

Eğer kediniz genelde dışkısını gömerken aniden bu alışkanlığını bırakıyorsa, bir şeylerin değiştiğine işaret olabilir.

Eğer kediniz genelde dışkısını gömerken aniden bu alışkanlığını bırakıyorsa, bir şeylerin değiştiğine işaret olabilir.

Mesela eve yeni bir kedi geldiğinde veya dışarıda bir sokak kedisi camınızın önünde dolaşmaya başladığında, kediniz alanını sahiplenmek için dışkısını açıkta bırakabilir.

Mesela eve yeni bir kedi geldiğinde veya dışarıda bir sokak kedisi camınızın önünde dolaşmaya başladığında, kediniz alanını sahiplenmek için dışkısını açıkta bırakabilir.

Vahşi doğadaki jaguarlar, kaplanlar ve aslanlar da benzer şekilde bölgelerini ilan eder. Belki de minik tüylü dostunuz, aslında evin asıl kralı olduğunu söylüyordur!

Vahşi doğadaki jaguarlar, kaplanlar ve aslanlar da benzer şekilde bölgelerini ilan eder. Belki de minik tüylü dostunuz, aslında evin asıl kralı olduğunu söylüyordur!
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Her kedi annesinden dışkısını gömmeyi öğrenmez. Bazı kediler bu davranışı hiç edinmezken, bazıları da tamamen içgüdüsel olarak açıkta bırakmayı tercih eder.

Her kedi annesinden dışkısını gömmeyi öğrenmez. Bazı kediler bu davranışı hiç edinmezken, bazıları da tamamen içgüdüsel olarak açıkta bırakmayı tercih eder.

Özellikle serbest dolaşan kediler, dışkılarını gömmeden bırakmayı bir işaretleme yöntemi olarak kullanabilir.

Kedinizin kum kabı çok küçükse veya kumun dokusunu sevmiyorsa, gömme zahmetine girmeyebilir. Ayrıca kum kabı yeterince temiz değilse, kediniz burada daha fazla vakit geçirmek istemeyebilir.

Kedinizin kum kabı çok küçükse veya kumun dokusunu sevmiyorsa, gömme zahmetine girmeyebilir. Ayrıca kum kabı yeterince temiz değilse, kediniz burada daha fazla vakit geçirmek istemeyebilir.

Böyle bir durumda, daha büyük bir kum kabı almak veya farklı kum markası denemek sorunu çözebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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