Kedinizin Sizi Annesi Olarak Gördüğünün 10 Tatlı İşareti
Kedinizin Sizi Annesi Olarak Gördüğünün 10 Tatlı İşareti
Kediler, sahiplerine güçlü bir bağ ile bağlanabilir. Bazıları bu bağı bir adım öteye taşıyarak sahiplerini annesi gibi görebilir. Bu durum, onların davranışlarında bazı özel işaretlerle ortaya çıkar. Her kedi aynı şekilde göstermese de bazı ortak belirtiler vardır. İşte kedinizin sizi annesi olarak gördüğünü anlamanızı sağlayacak 10 tatlı işaret.
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1. Yoğurma Hareketi Yapması
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2. Yanınızda Mırıldaması
3. Sizinle Konuşması (Miyavlaması)
4. Soru İşareti Şeklinde Kuyruk
5. Kuyruğunu Titreterek Sizi Karşılaması
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6. Size Kafa Atması
7. Sizi Yalaması
8. Yanınızda Uyuması
9. Size Hediye Getirmesi
10. Açken Yanınıza Gelmesi
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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oyy kurban olurum çocuklarımın tek bir tüyüne