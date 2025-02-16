Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetlerine hazır mısınız? Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir hafta boyunca gözden kaçırdığınız fakat sizi mizaha doyuracak birçok paylaşım yapıldı! Her hafta derlediğimiz en komik yemekli tweetler serisinde yine birbirinden yaratıcı paylaşımlar vardı.
Başlıyoruz. 🚀
Yıllar geçse de aklımızdan çıkmayan o masa
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Paşa çayı
"Herkesin muhakkak denemesi lazım"
Aileboru mu ne 😂
Gregor Samsa bir sabah ürkütücü düşlerinden uyandığında...
İzmir'de buna ne deniyor?
👇🏻
Düşeriz mesela
Ne güzel şeysin sen
👇🏻
Demek ki bu deyim buradan geliyormuş
👇🏻
Bu kadar da bahtsız olunmaz ki :(
Not alınsın
👇🏻
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Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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