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Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 14:42

Haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetlerine hazır mısınız? Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir hafta boyunca gözden kaçırdığınız fakat sizi mizaha doyuracak birçok paylaşım yapıldı! Her hafta derlediğimiz en komik yemekli tweetler serisinde yine birbirinden yaratıcı paylaşımlar vardı.

Başlıyoruz. 🚀

Yıllar geçse de aklımızdan çıkmayan o masa

Yıllar geçse de aklımızdan çıkmayan o masa
twitter.com

Paşa çayı

Paşa çayı
twitter.com

"Herkesin muhakkak denemesi lazım"

"Herkesin muhakkak denemesi lazım"
twitter.com

Aileboru mu ne 😂

Aileboru mu ne 😂
twitter.com

Gregor Samsa bir sabah ürkütücü düşlerinden uyandığında...

Gregor Samsa bir sabah ürkütücü düşlerinden uyandığında...
twitter.com

İzmir'de buna ne deniyor?

İzmir'de buna ne deniyor?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Düşeriz mesela

Düşeriz mesela
twitter.com

Ne güzel şeysin sen

Ne güzel şeysin sen
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Demek ki bu deyim buradan geliyormuş

Demek ki bu deyim buradan geliyormuş
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu kadar da bahtsız olunmaz ki :(

Bu kadar da bahtsız olunmaz ki :(
twitter.com

Not alınsın

Not alınsın
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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