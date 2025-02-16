Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Haftanın mizaha doyuran en komik yemekli tweetlerine hazır mısınız? Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir hafta boyunca gözden kaçırdığınız fakat sizi mizaha doyuracak birçok paylaşım yapıldı! Her hafta derlediğimiz en komik yemekli tweetler serisinde yine birbirinden yaratıcı paylaşımlar vardı.

Başlıyoruz. 🚀