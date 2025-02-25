Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Turuna Çıkaran Kişiler
Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Turuna Çıkaran Kişiler
Yaş dediğimiz kavram bazı sayılardan ibaret gibi gözükse de neler yaşadığımız, nasıl yetiştiğimiz de büyük bir etken. Birisinin yaşına yakın olduğumuzu anlamak için de sayılara gerek kalmadan onların neyi hissettiğini, neyi hatırladığını ipucu olarak kullanabiliriz. Bir Twitter kullanıcısı da takipçilerine ne kadar yaşlı olduklarını sordu. Sayılara, doğduğumuzda sıfır yaşında mı oluruz bir mi diye takılmadan enteresan yanıtlar geldi.
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Bir kullanıcı Koca Kafalar'la faslı açtı.
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Yanıtlar TV ağırlıklıydı.
Haliyle pijamasıyla sabahın köründe televizyon izleyenler de ortaya çıktı.
5'e bas.
Fosil tayfanın gözleri yaşlı.
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Banyo sonrası aktivitesi...
Bakalım başka neler varmış?
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Siz kaç tanesini hatırlıyorsunuz?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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