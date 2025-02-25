Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Görsellerle Anlatarak Nostalji Turuna Çıkaran Kişiler

Yaş dediğimiz kavram bazı sayılardan ibaret gibi gözükse de neler yaşadığımız, nasıl yetiştiğimiz de büyük bir etken. Birisinin yaşına yakın olduğumuzu anlamak için de sayılara gerek kalmadan onların neyi hissettiğini, neyi hatırladığını ipucu olarak kullanabiliriz. Bir Twitter kullanıcısı da takipçilerine ne kadar yaşlı olduklarını sordu. Sayılara, doğduğumuzda sıfır yaşında mı oluruz bir mi diye takılmadan enteresan yanıtlar geldi.