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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 11:03

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...

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1. "Fazla düşündüğümde ödeme yapsalardı ben"

1. "Fazla düşündüğümde ödeme yapsalardı ben"
twitter.com

2. "Maalesef, kağıt havlu alışkanlığım çok daha zengin bir kadınınki gibi."

2. "Maalesef, kağıt havlu alışkanlığım çok daha zengin bir kadınınki gibi."
twitter.com

3. "Ocak nasıl oldu da dört ay sürmüş gibi hissettirdi, ama şubat daha dün başlamış gibi ve şimdiden 19'u olmuş?"

3. "Ocak nasıl oldu da dört ay sürmüş gibi hissettirdi, ama şubat daha dün başlamış gibi ve şimdiden 19'u olmuş?"
twitter.com

4. "Airpods'umu evde unutunca ben"

4. "Airpods'umu evde unutunca ben"
twitter.com

5. "Harry Potter biraz deli galiba. Ben asla lisem için bir savaşa girmezdim."

5. "Harry Potter biraz deli galiba. Ben asla lisem için bir savaşa girmezdim."
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6. "Sinirliyken ve sorunun kendisi 'Ne oldu?' diye sorduğunda"

6. "Sinirliyken ve sorunun kendisi 'Ne oldu?' diye sorduğunda"
twitter.com

7. "Yanımda olacağını söyleyen insanlarla ben"

7. "Yanımda olacağını söyleyen insanlarla ben"
twitter.com

8. "Aptalca bir şey deneyimlediğimde görünmez kameraya bakıyorum"

8. "Aptalca bir şey deneyimlediğimde görünmez kameraya bakıyorum"
twitter.com

9. "O olduğunu sanıyor"

9. "O olduğunu sanıyor"
twitter.com

10. "Fazladan paranızın olmasının sebebinin faturayı ödemeyi unutmanız olduğunu anladığınızda"

10. "Fazladan paranızın olmasının sebebinin faturayı ödemeyi unutmanız olduğunu anladığınızda"
twitter.com
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11. "En sevdiğim kısmı kaçırdığım için şarkıyı yeniden başlatıyorum"

11. "En sevdiğim kısmı kaçırdığım için şarkıyı yeniden başlatıyorum"
twitter.com

12. "Duolingo kuşu beni sinirlendiriyordu"

12. "Duolingo kuşu beni sinirlendiriyordu"
twitter.com

13. "Kylie Jenner'ın yatakta gördüğü şeye inanamıyorum"

13. "Kylie Jenner'ın yatakta gördüğü şeye inanamıyorum"
twitter.com

14. "Sonunda onu bulduk"

14. "Sonunda onu bulduk"
twitter.com

15. "2025 benim yılım olacak dedikten sonra Şubat ayında ben"

15. "2025 benim yılım olacak dedikten sonra Şubat ayında ben"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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