Fantastik Bilim Kurgu Tadında Bir Hikaye: Vezirparmağı Tatlısının Adı Nereden Geliyor?
Fantastik Bilim Kurgu Tadında Bir Hikaye: Vezirparmağı Tatlısının Adı Nereden Geliyor?
Türk mutfağında et yemeklerinden zeytinyağlılara, kahvaltılık ürünlerden tatlılara envaiçeşit yemek var. Binlerce yemeğe de birbirinden farklı isimler bulmak gittikçe zorlaşmış olacak ki zaman zaman kulağa 'uydurma' gibi gelen yemek isimleri çıkmış. İmambayıldı, kadın budu köfte, yengen, alinazik, gavurdağı...Elbette olmazsa olmaz 'vezirparmağı' tatlısı. Peki bu isimlerin nereden geldiğini, kimin bulduğunu hiç merak ettiniz mi?
Vezirparmağı tatlısının adı gerçekten bir vezirden geliyor. Fakat ardında yatan hikaye biraz da fantastik bilim kurgu tadında!
Gelin, beraber Osmanlı zamanına gidip bu tatlının hikayesini öğrenelim.
Hikayemize başlamadan önce bir vezirparmağı tatlısı alır mıydınız?
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Vezirparmağı tatlısının adı, zavallı bir vezir ve parmağından geliyor!
Vezir "Padişahım, her işte bir hayır vardır" demiş.
Padişah saraya döner dönmez vezirin serbest bırakılmasını emretmiş.
Padişahın saraya dönüşünü kutlamak için büyük bir ziyafet verilmiş. Tabii tatlılar da eksik olmamış!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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