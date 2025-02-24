Fantastik Bilim Kurgu Tadında Bir Hikaye: Vezirparmağı Tatlısının Adı Nereden Geliyor?

Ana malzemesi irmik olan bu şerbetli tatlı, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmeyi başarmış bir lezzet. Kalburabastı, şekerpare gibi şerbetli bir tatlı olan vezirparmağı, içerisindeki irmik sayesinde benzerleri arasında daha hafif bir alternatif sunuyor. Eğer tadı damağınızda biraz olsun canlandıysa, hikayemize yavaş yavaş başlayabiliriz.

Kabul edelim, bir kez duyduktan sonra ismine alışsak da ilk kez duyulduğunda vezirparmağı ismi oldukça ilginç geliyor. Peki vezirparmağı ismi nereden geliyor?