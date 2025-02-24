Hatalarımızdan Ders Çıkarsak da Neden Sürekli Aynı Hataları Yapma Eğilimindeyiz?
Hepimiz hayatımızın bir noktasında aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Aslında bunun sebebi, beynimizin olayları gerçekçi olmayan şekilde yorumlaması. Düşünce kalıplarımız bazen yanlış kararlar almamıza yol açabiliyor.
Bilişsel çarpıtmalar da devreye girer, otomatik davranışlar da... Zihnimiz, olayları ya çok karamsar ya da çok iyimser görür. Bu da pek tabi hataları birden fazla kez tekrarlamamıza neden olabilir.
Bu hataları tekrarlamaktan kaçınmak için düşüncelerimizi sorgulamak gerekir. 'Bu düşünce doğru mu?' sorusunu sorarak, otomatik düşüncelerimizi daha sağlıklı şekilde değerlendirip, alternatif düşünceler geliştirebiliriz. Peki neden sürekli aynı hataları tekrarlıyoruz? Bilişsel çarpıtmalar ve otomatik davranışlar bu süreci nasıl değiştiriyor?
Beraber bakalım...
Hatalarımızdan ders çıkarmak son derece önemli.
Peki neden sürekli aynı hataları yapma eğilimdeyiz? Aslında bunların altında yatan bazı normlar ve kavramlar var.
İlk olarak bilişsel çarpıtma ne demek, bundan bahsedelim: Bilişsel çarpıtmalar, zihnimizin olayları gerçek dışı ve genellikle olumsuz bir şekilde yorumlamasına neden olan düşünce hatalarıdır.
Örneğin 'hep ya da hiç düşüncesi' yani dichotomous thinking kavramı bilişsel çarpıtmaya bir örnek.
"Aşırı genelleme" de aynı hataları yapma eğilimimizi artırıyor.
Zihinsel filtreleme kavramını daha önce duymuş muydunuz?
"Olumluyu geçersiz kılmak"
Yeterli kanıt olmadan negatif sonuçlara varmak. Yani direkt olarak bir olaydan sonuç çıkarmak!
Hataları veya problemleri abartmak ya da başarıları ve olumlu özellikleri küçümsemek.
Hepimiz az da olsa duygusalız. Peki duygusal karar alma konusunda nasılız?
Peki ya kuralcılık? Sıklıkla "yapmalıyım, etmeliyim" gibi cümleler kuruyorsak, bu da aslında bilişsel çarpıtmaya giriyor.
"Etiketleme" mevzusunu da unutmamak gerek.
Her olayı da "kişiselleştirmemek" önemli.
"Hata yapmakla ne alakası var?" dediğinizi duyar gibiyiz. Şöyle anlatalım:
Peki bilişsel çarpıtmalar nasıl gelişiyor? Arka planımızla aslında çok yakından ilgili! İsterseniz, bilişsel çarpıtmanın çevresinde gelişen otomatik davranış kavramını da anlatalım:
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İlk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüsüne ise tercih denir