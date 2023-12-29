Mutluluk Testi: Sen Gerçekten Mutlu musun?
Mutluluk Testi: Sen Gerçekten Mutlu musun?
Bu teste göre sen gerçekten mutlu musun ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım yaptığın işle ilgili bir eleştiri aldın bunu kafana takar mısın?
4. Seni mutlu etmek için ne yeter?
5. Arkadaşının senden daha başarılı olması durumunda ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Seç birini!
7. Peki seni ne sakinleştirir?
8. Sence para her şeyi çözer mi?
9. Bir seçim yaptın ve sahip olduğun çoğu şeyi kaybettin ama tekrar başlayabilme ve tekrar sahip olma gücün de var. Senin burada düşündüğün şey ne olur?
10. Son olarak uyku düzenin nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sen mutlu değilsin!
Sen gerçekten mutlusun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda