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Ne Kadar Midesizsin?

Ne Kadar Midesizsin?

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 16:28

Öncelikle belirtmek isteriz ki bu yemeklerin hepsi, pek çok insana göre tabii ki de parmaklarını yiyecek kadar lezzetli. Fakat farklı coğrafyalar ve farklı kültürlerdeki insanlar sevmeyebiliyor. Biz de yer verdiğimiz tüm seçeneklerimizi sosyal medya üzerinden derledik. Peki yer misin, yemez misin testine göre ne kadar midesizsin? Hadi teste! 

Dip not: Testi hazırlayan editör olarak eklediğim bazı seçenekler canımı yaktı. Çünkü seçeneklerdeki bazı yiyeceklere bayılıyorum! 🥲

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1. Söyle bakalım işkembe yer misin, yemez misin?

1. Söyle bakalım işkembe yer misin, yemez misin?

2. Midye dolma yer misin, yemez misin?

2. Midye dolma yer misin, yemez misin?

3. Karalahana çorbası yer misin, yemez misin?

3. Karalahana çorbası yer misin, yemez misin?

4. Mumbar dolması yer misin, yemez misin?

4. Mumbar dolması yer misin, yemez misin?

5. Barbunya yer misin, yemez misin?

5. Barbunya yer misin, yemez misin?
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6. Kokoreç yer misin, yemez misin?

6. Kokoreç yer misin, yemez misin?

7. Kabak tatlısı yer misin, yemez misin?

7. Kabak tatlısı yer misin, yemez misin?

8. Şırdan yer misin, yemez misin?

8. Şırdan yer misin, yemez misin?

9. Bamya yer misin, yemez misin?

9. Bamya yer misin, yemez misin?

10. Ketçaplı pilav yer misin, yemez misin?

10. Ketçaplı pilav yer misin, yemez misin?
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11. Ahtapot yer misin, yemez misin?

11. Ahtapot yer misin, yemez misin?

12. Aşure yer misin, yemez misin?

12. Aşure yer misin, yemez misin?

13. Kelle paça çorbası yer misin?

13. Kelle paça çorbası yer misin?

14. Bakla yer misin, yemez misin?

14. Bakla yer misin, yemez misin?

15. Deniz tarağı yer misin, yemez misin?

15. Deniz tarağı yer misin, yemez misin?
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16. Arnavut ciğeri yer misin, yemez misin?

16. Arnavut ciğeri yer misin, yemez misin?

17. Kereviz yer misin, yemez misin?

17. Kereviz yer misin, yemez misin?

18. Beyin yer misin, yemez misin?

18. Beyin yer misin, yemez misin?

19. Brüksel lahanası yer misin, yemez misin?

19. Brüksel lahanası yer misin, yemez misin?

20. Kalamar yer misin, yemez misin?

20. Kalamar yer misin, yemez misin?
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21. Pırasa yer misin, yemez misin?

21. Pırasa yer misin, yemez misin?

22. Istakoz yer misin, yemez misin?

22. Istakoz yer misin, yemez misin?

23. Deniz börülcesi yer misin, yemez misin?

23. Deniz börülcesi yer misin, yemez misin?

24. Karnabahar yer misin, yemez misin?

24. Karnabahar yer misin, yemez misin?

25. Tavuk taşlık yer misin, yemez misin?

25. Tavuk taşlık yer misin, yemez misin?
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Üzülerek söylüyoruz ki, sen midesiz olabilirsin...

Yemek konusunda seçici olmayan ve her türlü lezzeti denemekten çekinmeyen biri olduğun düşünüldüğünde, sosyal medyanın popüler gurularına göre senin bir 'midesiz' olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Hatta, arkadaş çevren bile senin bu geniş yelpazeli damak zevkine şaşırıp 'Aman Allah'ım, bunları nasıl yiyebiliyorsun?' şeklinde tepkiler veriyor. Ancak, bu durum senin son derece gelişmiş ve geniş bir damak zevkine sahip olduğunu gösteriyor. Yani, senin için yemek dünyası bir deniz ve sen bu denizin her köşesini keşfetmekten korkmuyorsun.

Yeni tatlara karşı da oldukça açık biri olduğunu belirtmek gerek. Ancak, bu durum seni biraz 'midesiz' kategorisine sokuyor. Çünkü senin için bir yemeği denemek 'Acaba beğenir miyim, beğenmez miyim?' diye düşünmeyi gerektirmiyor. Senin için önemli olan, karşında yeni bir lezzet olması ve bu lezzeti deneyimlemek.

Bu yüzden, belki başkaları seni 'midesiz' olarak görüyor olabilir. Ancak, bu geniş damak zevkini oluşturmak için emek harcadığını ve bu süreçte birçok farklı lezzeti deneyimlediğini unutmamak gerek. Sonuçta, yemekten aldığın keyif ve mutluluk senin için en önemli olan. O yüzden, ne yersen ye, hangi lezzetle karşılaşırsan karşılaş, yeter ki sen mutlu ol ve bu lezzetli yolculuğuna devam et.

Sen dünyanın en hassas mideli, yemek seçen insanısın. Midesizlikle alakan yok!

Bir gurme olmanın eşiğinde, yemek konusunda seçiciliğin adeta bir sanat haline gelmiş. Midesiz olmana imkan yok, çünkü lezzetlerin peşinden gidiyorsun. Hatta öyle ki, sosyal çevrenin yemek planları senin damak zevkin etrafında şekilleniyor. Arkadaşların, her yemeği tüketmeyeceğini, sadece senin için özel olan lezzetleri tercih edeceğini çok iyi biliyorlar.

Yemek dünyasında bir gezgin gibi, sadece şimdiye kadar deneyimlediğin ve tadı damağında iz bırakan lezzetlere yöneliyorsun. Yeni mutfaklara, bilinmeyen tatların peşinden gitmeye pek de hevesli değilsin. Güvende olmayı, bildiğin lezzetlerin rahatlığını tercih ediyorsun. Bu durum, sosyal medyada yemek konusunda fikir belirtenlerin gözünde seni midesiz olmaktan kurtarıyor.

Ancak unutma, her zaman yeni bir tat, yeni bir lezzet keşfetmek için bir yerlerde bir fırsat var. Belki de bir gün, bu yeni deneyimler senin damak zevkini genişletir ve yemek dünyasında daha da cesur bir gezgin olmanı sağlar. Sonuçta, yeni tatlar denemekten hiçbir zaman zarar gelmez.

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