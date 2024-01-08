Ne Kadar Midesizsin?
Ne Kadar Midesizsin?
Öncelikle belirtmek isteriz ki bu yemeklerin hepsi, pek çok insana göre tabii ki de parmaklarını yiyecek kadar lezzetli. Fakat farklı coğrafyalar ve farklı kültürlerdeki insanlar sevmeyebiliyor. Biz de yer verdiğimiz tüm seçeneklerimizi sosyal medya üzerinden derledik. Peki yer misin, yemez misin testine göre ne kadar midesizsin? Hadi teste!
Dip not: Testi hazırlayan editör olarak eklediğim bazı seçenekler canımı yaktı. Çünkü seçeneklerdeki bazı yiyeceklere bayılıyorum! 🥲
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1. Söyle bakalım işkembe yer misin, yemez misin?
2. Midye dolma yer misin, yemez misin?
3. Karalahana çorbası yer misin, yemez misin?
4. Mumbar dolması yer misin, yemez misin?
5. Barbunya yer misin, yemez misin?
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6. Kokoreç yer misin, yemez misin?
7. Kabak tatlısı yer misin, yemez misin?
8. Şırdan yer misin, yemez misin?
9. Bamya yer misin, yemez misin?
10. Ketçaplı pilav yer misin, yemez misin?
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11. Ahtapot yer misin, yemez misin?
12. Aşure yer misin, yemez misin?
13. Kelle paça çorbası yer misin?
14. Bakla yer misin, yemez misin?
15. Deniz tarağı yer misin, yemez misin?
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16. Arnavut ciğeri yer misin, yemez misin?
17. Kereviz yer misin, yemez misin?
18. Beyin yer misin, yemez misin?
19. Brüksel lahanası yer misin, yemez misin?
20. Kalamar yer misin, yemez misin?
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21. Pırasa yer misin, yemez misin?
22. Istakoz yer misin, yemez misin?
23. Deniz börülcesi yer misin, yemez misin?
24. Karnabahar yer misin, yemez misin?
25. Tavuk taşlık yer misin, yemez misin?
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Üzülerek söylüyoruz ki, sen midesiz olabilirsin...
Sen dünyanın en hassas mideli, yemek seçen insanısın. Midesizlikle alakan yok!
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