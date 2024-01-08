Ne Kadar Midesizsin?

Yemek konusunda seçici olmayan ve her türlü lezzeti denemekten çekinmeyen biri olduğun düşünüldüğünde, sosyal medyanın popüler gurularına göre senin bir 'midesiz' olduğunu söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Hatta, arkadaş çevren bile senin bu geniş yelpazeli damak zevkine şaşırıp 'Aman Allah'ım, bunları nasıl yiyebiliyorsun?' şeklinde tepkiler veriyor. Ancak, bu durum senin son derece gelişmiş ve geniş bir damak zevkine sahip olduğunu gösteriyor. Yani, senin için yemek dünyası bir deniz ve sen bu denizin her köşesini keşfetmekten korkmuyorsun.

Yeni tatlara karşı da oldukça açık biri olduğunu belirtmek gerek. Ancak, bu durum seni biraz 'midesiz' kategorisine sokuyor. Çünkü senin için bir yemeği denemek 'Acaba beğenir miyim, beğenmez miyim?' diye düşünmeyi gerektirmiyor. Senin için önemli olan, karşında yeni bir lezzet olması ve bu lezzeti deneyimlemek.

Bu yüzden, belki başkaları seni 'midesiz' olarak görüyor olabilir. Ancak, bu geniş damak zevkini oluşturmak için emek harcadığını ve bu süreçte birçok farklı lezzeti deneyimlediğini unutmamak gerek. Sonuçta, yemekten aldığın keyif ve mutluluk senin için en önemli olan. O yüzden, ne yersen ye, hangi lezzetle karşılaşırsan karşılaş, yeter ki sen mutlu ol ve bu lezzetli yolculuğuna devam et.