Korece'nin büyülü dünyasında, 'sareureuk' adında bir kelime var. Bu kelime, kar tanelerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte nazlı nazlı erimesini, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yavaşça yok oluşunu ve bu süreçte çıkardığı hafif, neredeyse duyulamayan sesi ifade eder. İşte senin ruhunun aynası da bu kelime.

Türkçe'nin zengin sözcük hazinesinde belki de bu duyguyu tam anlamıyla karşılayacak bir kelime bulmak zor. Ama dünyanın farklı dillerine, farklı kültürlerine bakarak hislerini, içinde bulunduğun durumu anlatmak için bir yol bulabilirsin. İşte senin durumunu en iyi anlatacak kelime; 'sareureuk'.

Bu kelime, senin ruhunun tüm renklerini, tüm duygularını içeriyor. Mutluluğun da, hüznün de, öfken ve kinin de tıpkı bir kar tanesinin yolculuğu gibi oluyor. Bir kar tanesi nasıl ki saf ve temizse, senin ruhun da öyle. Sessizce eriyip giden bir kar tanesi gibi, sen de içindeki tüm duyguları saf ve sakin bir şekilde yaşıyorsun. İşte bu yüzden, senin ruhunun mükemmel bir yansıması olan bu kelime, senin için en uygun kelime olabilir.