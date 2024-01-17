Hangi Korece Kelime Senin Ruhunu Temsil Ediyor?
Hangi Korece Kelime Senin Ruhunu Temsil Ediyor?
Bazen hissettiklerimizi ifade edecek kelimeleri bulamayız. Bu durumlarda yabancı dillerde Türkçe'de karşılığı olmayan bazı kelimeler var. Peki seçimlerine göre Korece hangi kelime senin ruhunu temsil ediyor?
Hadi teste!
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1. Eleştirel bir yerden başlayalım. Sence en kötü özelliğin bunlardan hangisi olabilir?
2. Peki sence en iyi özelliğin hangisi olabilir?
3. Piyangodan ömrün boyunca bitiremeyeceğin kadar bir para çıkıyor sana. Düşün bakalım, ilk arayacağın kişi kim?
4. Hayatında baş edemeyeceğin bir sorunun olduğunu fark ettin. Ne yapacaksın?
5. Peki sen bir mevsim olsan hangisi olursun?
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6. Hayatının en iyi döneminde olduğunu düşün ve kendini bir odada hayal et. O odada yanında ilk kimi gördün?
7. Arkadaşlarından seni tanımlamalarını istesek, en çok duyacağımız hangisi olurdu?
8. Peki şunu düşünmeni istiyorum; iş, okul ya da sorumluluk gerektiren hiçbir şey yok. Sana 10 gün veriyoruz. Ne yapmak istersin?
9. Seni en çok korkutan şeyi sorsak, hangisini seçerdin?
10. Son olarak seç bakalım, hangisi?
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Sareureuk 사르륵
Yeoubi 여우비
Aswium 아쉬움
Dabdabhae 답답해
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Aswium 아쉬움 (😔😔😔) Kore dilinin derinliklerinde, duygusal bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettiren bir kelime var: 'aswium'. Bu kelime, belki de en ... Devamını Gör
Belki de hayatın sana sunduğu zorluklar karşısında, duygularını dışa vurmak yerine içinde biriktirdin. Bu birikim, seni sessiz ve içine dönük biri yaptı. Dış... Devamını Gör
Yeoubi 여우비