Verdiğin cevaplara göre sen temizlik yaparken Spider-Man'e dönüşüyorsun. Sen bir kere temizlik yaparken inanılmaz bir şekilde çevikleşiyor ve temizliği eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüyorsun. Temizlikle ilgili başkalarına zor gelen şeyleri kolaylıkla hallediyorsun, sonrasında sana pırıl pırıl bir ev biraz keyif yapmak kalıyor.