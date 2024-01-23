Sen Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?
Sen Temizlik Yaparken Hangi Süper Kahramana Dönüşüyorsun?
Bize biraz temizlik alışkanlıklarından bahset, sana temizlik yaparken hangi süper kahramana dönüştüğünü söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, her gün küçük çaplı da olsa bir ev temizliği yapıyor musun?
2. Peki evi temizlerken seni bunlardan hangisi daha çok yoruyor?
3. Çamaşır makineni ne sıklıkla çalıştırıyorsun diye sorsak?
4. Şimdi de söyle bakalım, sen temizliğe nereden başlıyorsun?
5. Peki biraz da olsa senin için temizliği eğlenceli hale getiren şey bunlardan hangisi?
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6. Temizlik yapmak biraz keyif işi. Bunlardan hangisi sana daha çok keyif verir diye sorsak?
7. Şimdi de söyle bakalım, bunlardan hangisi seni temizlik yapmaktan alıkoyuyor?
8. Son olarak söyle bakalım, sağlam bir temizlikten sonra kendini nasıl ödüllendirirsin?
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