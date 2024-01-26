Umut'un Kara Para Aklamaktan Tutuklandığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti her zamanki gibi yine enfes bir bölüm yayınlayıp ardından bombaları ardı ardına patlattığı bir fragmanla izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı. Nilay'ın evden kovulması, Umut'un tutuklanması, Ertuğrul hakkındaki gizli gerçekler derken Kızılcık Şerbeti'nde kaos yine hız kesmiyor.