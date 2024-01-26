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Umut'un Kara Para Aklamaktan Tutuklandığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Umut'un Kara Para Aklamaktan Tutuklandığı Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 01:05

Kızılcık Şerbeti her zamanki gibi yine enfes bir bölüm yayınlayıp ardından bombaları ardı ardına patlattığı bir fragmanla izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı. Nilay'ın evden kovulması, Umut'un tutuklanması, Ertuğrul hakkındaki gizli gerçekler derken Kızılcık Şerbeti'nde kaos yine hız kesmiyor.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldikten sonra çıtayı arşa çıkaracak bir fragman yayınlamayı ihmal etmedi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldikten sonra çıtayı arşa çıkaracak bir fragman yayınlamayı ihmal etmedi.

Ertuğrul'un karanlık tarafından tutun da Umut'un tutuklanması ve Nilay'ın evden kovulmasına kadar rahat tek nefes alamadığımız fragman haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ertuğrul'un karanlık tarafından tutun da Umut'un tutuklanması ve Nilay'ın evden kovulmasına kadar rahat tek nefes alamadığımız fragman haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Önce fragmanı sonra tepkileri sizlerle paylaşıyoruz:

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