Meriç Keskin'in "Kurşuncu Hamiyet" Olarak Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmasına Tepki Yağdı
Meriç Keskin'in "Kurşuncu Hamiyet" Olarak Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olmasına Tepki Yağdı
Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne sosyal medya fenomeni Meriç Keskin konuk oldu. Ünal ailesinin üzerindeki nazarları def etmek için Zülkar tarafından bulunan Hamiyet karakteri diziye damga vurdu.
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Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bir sürpriz vardı.
Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'in konuk olduğu dizide Keskin'in Ünal ailesinin evine gelen kurşuncu Hamiyet rolü izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem olurken, haliyle yorum yağmuruna da tutuldu.
İşte Meriç Keskin'in konuk olduğu o anlar:
Gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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