41 Yıllık Evli Usta Oyuncular Sürpriz Bir Dizide Başrol Oldular!
41 Yıllık Evli Usta Oyuncular Sürpriz Bir Dizide Başrol Oldular!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Türk sinemasının iki efsane ismi Uğur Yücel ve Derya Alabora tam 41 yıllık evli. Hayat arkadaşı olan usta oyuncular aldıkları sürpriz teklifle şimdi de iş arkadaşı oldular.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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41 yıllık evli usta oyuncular Uğur Yücel ve Derya Alabora aynı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Charles Dickens’ın “Little Dorrit” romanından günümüze uyarlanan Asya dizisi için teklif alan usta oyuncular teklifi kabul ederek hayat arkadaşlığının yanında iş arkadaşı da oldular.
Uğur Yücel dizide Asya karakterinin babası Hüsrev'e hayat vermeye hazırlanırken, oyuncu eşi Derya Alabora ise dizide Hüsrev'in aşkı Nadide olarak karşımıza çıkacak.
26 bölümden oluşacağı konuşulan Asya dizisi için konuşulan diğer oyuncular arasında Mert Fırat ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler yer alıyor.
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