Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın TikTok Fenomenine Para Kaptırdığı Anlara Tepki Yağdı

Gündemin içinden konuları ekrana taşıyan Kızılcık Şerbeti bu defa TikTok'u ele aldı. TikTok fenomeni bir kızın okuması için Kıvılcım ve Rüzgar'ın harekete geçtiğini izlediğimiz bölümde Rüzgar'ın emoji atıyorum sanıp binlerce lira göndermesi gündem oldu.