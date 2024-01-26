Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın TikTok Fenomenine Para Kaptırdığı Anlara Tepki Yağdı
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın TikTok Fenomenine Para Kaptırdığı Anlara Tepki Yağdı
Gündemin içinden konuları ekrana taşıyan Kızılcık Şerbeti bu defa TikTok'u ele aldı. TikTok fenomeni bir kızın okuması için Kıvılcım ve Rüzgar'ın harekete geçtiğini izlediğimiz bölümde Rüzgar'ın emoji atıyorum sanıp binlerce lira göndermesi gündem oldu.
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti özellikle gündemsel konuları ele almasıyla biliniyor.
Gençlerin TikTok üzerinden kolay para kazanmalarını konu alan dizide Rüzgar'ın TikTok'la imtihanı izleyicileri epey güldürdü.
TikTok'u çözmeye çalışırken hediyeleri bedava zanneden Rüzgar'ın binlerce liralık hediye gönderdiğini öğrenmesi sosyal medyada gündem olurken, bu anlara tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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