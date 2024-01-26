Çocuk Kimden? Nilay'ın Mustafa'yı Aldattığını Kabul Ettiği Anlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Çocuk Kimden? Nilay'ın Mustafa'yı Aldattığını Kabul Ettiği Anlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Kızılcık Şerbeti'nde merakla beklenen an sonunda geldi. Mustafa ve Nilay'ın yüzleştiği bölüm sonunda Nilay bebeğin Mustafa'dan olmadığını itiraf ederken sosyal medya haliyle yıkıldı.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine damga vuran yegane konu Mustafa'nın kısır çıkmasıydı.
Çocuğu olamayacağını öğrenen Mustafa haliyle Nilay'la bebekleri küçük Abdullah'ın babası olmadığını fark edince yıkılmıştı.
Biz "Nilay'ım yapmaz, bir yanlışlık var" desek de tekrardan test yaptıran ve kısır olduğu bir daha netleşen olayda Mustafa'nın boşanma davası açması beklenen yüzleşmeyi yaşattı.
Mustafa'nın ağır lafları üzerine "Çocuk senden değil" diyen Nilay'a her ne kadar inanmak istemesek de bu kabulleniş sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İşte o anlara gelen tepkiler:
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