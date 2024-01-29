Dizide Şehit Olmuştu: Yargı'nın Metin Amiri Hüseyin Avni Danyal'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
Dizide Şehit Olmuştu: Yargı'nın Metin Amiri Hüseyin Avni Danyal'ın Yeni Projesi Belli Oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarılı oyuncu Hüseyin Avni Danyal, rol aldığı tüm yapımlarda izleyici tarafından çok sevilen isimlerden biri olmayı başarıyor.
Rol aldığı tüm rollerin üstesinden başarıyla gelen usta oyuncuyu son olarak Yargı dizisinde izlemiştik.
Son olarak üç sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Metin Amir olarak gördüğümüz oyuncu, dizide şehit olmuştu.
İzleyiciyi yasa boğan bu gelişmenin ardından Hüseyin Avni Danyal'ın yeni projesi belli oldu!
Kanal D ekranlarında başlayacak ve Ekin Koç'un başrolünde yer alacağı Taş Kağıt Makas dizisinin yayınlanan ilk fragmanında Hüseyin Avni Danyal da görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İş dünyası ve suç dünyası arasında kilit bir ismi canlandıracağı bilinen Hüseyin Avni Danyal'a yeni rolünde başarılar dileriz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda