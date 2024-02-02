Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Güzel 5 Kadın Yarışmacısı!

Survivor'da çok güzel kadın yarışmacılar izledik. Zorlu ve kötü ada şartlarına rağmen güzellikleriyle adeta parlayan yarışmacılar vardı. Peki en güzel yarışmacılar hangileriydi? Biz de bu sorunun cevabını merak ettik ve bir anket hazırladık. Şimdi de anketin sonuçlarını açıklıyoruz. Bakalım en güzel kadın yarışmacı kim oldu?