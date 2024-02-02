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Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Güzel 5 Kadın Yarışmacısı!

Onedio Anketine Göre Survivor'ın En Güzel 5 Kadın Yarışmacısı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.02.2024 - 10:06

Survivor'da çok güzel kadın yarışmacılar izledik. Zorlu ve kötü ada şartlarına rağmen güzellikleriyle adeta parlayan yarışmacılar vardı. Peki en güzel yarışmacılar hangileriydi? Biz de bu sorunun cevabını merak ettik ve bir anket hazırladık. Şimdi de anketin sonuçlarını açıklıyoruz. Bakalım en güzel kadın yarışmacı kim oldu?

Anketimize buradan bakabilirsiniz:

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5. Almeda Sayışman

5. Almeda Sayışman

Güzeller listemize Almeda Sayışman'la giriş yapıyoruz. %5 alarak 5. oldu.

4. Aleyna Kalaycıoğlu ve Müge Uzel

4. Aleyna Kalaycıoğlu ve Müge Uzel

Aleyna Kalaycıoğlu ve Müge Uzel aynı oy oranını aldığı için ikisini de listeye aldık. Aldıkları oy oranı ise %6

3. Fatmagül Fakı

3. Fatmagül Fakı

Yarışmanın ardından bir süre ortalıkta göründü fakat uzun yıllar kendisinden pek haber alamadık. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Fatmagül'ün güzelliği yıllar geçse de hafızalarımızdan silinmedi. Yerli Angelina Jolie de %9 oy aldı.

2. Aycan Yanaç

2. Aycan Yanaç

Sarı saçlı, renkli gözleriyle bu listede olmazsa olmazdı! %12'yle 2. oldu.

1. Damla Can

1. Damla Can

Tahmin edildiği üzere Damla Can %20 oy alarak listemizin zirvesine yerleşti.

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