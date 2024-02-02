Sokak Röportajındaki Bir Kız Çocuğunun Sözleri Erkekleri Dumura Uğrattı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eksimikrofon_
'Ekşi Mikrofon' isimli kanalda yayınlanan sokak röportajında bir kız çocuğunun erkeklerle ilgili sözleri gündem oldu. Özellikle erkekler bu sözlerden rahatsız oldu.
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Sokak röportajlarında türlü türlü insana, düşünce yapısına denk geliyoruz. Zaman zaman tartışmalara neden oluyor. Bazen de sonu hiç iyi olmuyor. Genel olarak da sokakta mikrofon uzatılan vatandaşlar gündem oluyor.
Şimdi de sokak röportajında bir kız çocuğunun erkeklerle ilgili sözleri dikkat çekti. Erkekleri dumura uğratan kız çocuğu gündem oldu.
İşte erkekleri rahatsız eden o sözler...
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
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