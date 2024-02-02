Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den Ortalığı Karıştıracak Sıla Türkoğlu Hamlesi Geldi!
Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den Ortalığı Karıştıracak Sıla Türkoğlu Hamlesi Geldi!
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. Doğukan Güngör'ün konuyla ilgili isim vermeden bir röportajında konuşan Feyza Civelek'in sözlerini beğenmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu hamle kafaları karıştırdı.
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Son yılların en çok ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, her hafta gündeme damga vurmayı başarıyor.
Gerek senaryosu gerek karakteri gerekse oyuncularıyla başarılı bir iş ortaya koyuldu. Seyircinin severek izlediği yeni oyuncularla da tanıştık. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi.
Dizinin en troll karakterlerinden biri olan Nilay'a hayat veren Feyza Civelek de Adını Feriha Koydum'un ardından uzun yıllar sonra karşımıza çıkmıştı.
Civelek, geçtiğimiz haftalarda daha önce sevgili olup ayrılan ve daha sonra öpüşme sahneleri istemeyen Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'na bir gönderme yapmıştı.
"Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." demişti.
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Doğukan Güngör'den de Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu'na yaptığı göndermeyle ilgili bir hamle geldi.
Doğukan Güngör, Feyza Civelek'in röportajını beğendi. Böylece, öpüşmek istemeyen tarafın Sıla Türkoğlu olduğu da ortaya çıkmış oldu.
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