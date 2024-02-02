Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den Ortalığı Karıştıracak Sıla Türkoğlu Hamlesi Geldi!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında öpüşme krizi yaşandığı iddia edilmişti. Doğukan Güngör'ün konuyla ilgili isim vermeden bir röportajında konuşan Feyza Civelek'in sözlerini beğenmesi soru işaretlerine neden oldu. Bu hamle kafaları karıştırdı.