Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ortalık Karıştı! Erkeklerin Zayıf Varlıklar Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Ortalık Karıştı! Erkeklerin Zayıf Varlıklar Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
03.02.2024 - 20:06

Twitter'da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu, kadınların ise pehlivan gibi olduğunu paylaşan kullanıcı tepkiyle karşılandı ve tartışma yarattı.

Kaynak: https://twitter.com/sevimlicerenli
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın ve erkekler arasındaki fark Twitter'ın ana tartışma konularından sadece bir tanesi. @sevimlicerenli isimli kullanıcı da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu söyleyince ortalık karıştı.

Kadın ve erkekler arasındaki fark Twitter'ın ana tartışma konularından sadece bir tanesi. @sevimlicerenli isimli kullanıcı da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu söyleyince ortalık karıştı.

Kullanıcının teorisi tartışmaya neden oldu. Çoğunlukla da tepki çekti.

Kullanıcının teorisi tartışmaya neden oldu. Çoğunlukla da tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz hangisine katılıyorsunuz?

Siz hangisine katılıyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın