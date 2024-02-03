Ortalık Karıştı! Erkeklerin Zayıf Varlıklar Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Ortalık Karıştı! Erkeklerin Zayıf Varlıklar Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Kaynak: https://twitter.com/sevimlicerenli
Twitter'da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu, kadınların ise pehlivan gibi olduğunu paylaşan kullanıcı tepkiyle karşılandı ve tartışma yarattı.
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Kadın ve erkekler arasındaki fark Twitter'ın ana tartışma konularından sadece bir tanesi. @sevimlicerenli isimli kullanıcı da erkeklerin mental olarak zayıf varlıklar olduğunu söyleyince ortalık karıştı.
Kullanıcının teorisi tartışmaya neden oldu. Çoğunlukla da tepki çekti.
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